Hanlon bude opäť v hokejovej Tipsport lige: Teraz je čas, aby som sa vrátil

Kanadský hokejový tréner Glen Hanlon sa stal staronovým trénerom DVTK Jegesmedvék Miškovec. Vo funkcii nahradil Marcela Rodmana, s ktorým klub nedávno ukončil spoluprácu.

O angažovaní Hanlona informovala oficiálna stránka klubu z Miškovca.

Hanlon pôsobil v Miškovci počas celej sezóny 2018/2019, ktorá bola pre klub premiérová v najvyššej slovenskej súťaži. V súčasnosti je klub po 39 zápasoch na 8. mieste s minimálnym rozdielom pred 7. Michalovcami a pred 9. Nitrou.

"Som rád, že budem opäť súčasťou tohto klubu. Keby som sa po minulej sezóne rozhodoval iba podľa profesionálnych aspektov, určite by som v klube zostal. Potreboval som však byť aj doma, preto som odišiel do Kanady. Teraz je čas, aby som sa vrátil. Vlaňajšia sezóna bola úspešná, hráči sa postupne výrazne zlepšovali a hrali sme veľmi dobrý hokej. Teraz sa cítim motivovane a myslím si, že päť sa môžeme herne aj výsledkovo posunúť," uviedol Hanlon pre klubovú stránku.

S návratom skúseného kormidelníka je spokojný aj prezident DVTK István Egri. "Každý vie, že už po minulej sezóne sme chceli, aby Glen pokračoval. Žiaľ, rozhodol sa inak, no chápali sme ho, keďže za tým boli rodinné dôvody. O to viac ma teší, že sme sa teraz dohodli. Jeho odborné poznatky a osobnosť sú zárukou, že sa náš tím bude opäť rozvíjať. Som presvedčený, že on je ten správny človek, s ktorým dosiahneme náš cieľ," poznamenal Egri.