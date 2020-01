Slávny United je všetkým na smiech: Ďalšia zahanbujúca prehra pred domácim publikom

Preč sú tie časy, keď išiel z mena Manchester United rešpekt a hráči slávneho klubu robili súperom v každom zápase veľké problémy. Dnes je tento veľkoklub v rozklade.

United pred sezónou 2019/2020 spravili nákupy do obrany a každý očakával, že by v novom ročníku Premier League mohli hrať o špičku tabuľky. Ako sa však ukázalo, nebude to také jednoduché.

Veľký problémom Červených diablov sú zranenia, momentálne absentujú najväčšie opory - Pogba, Rashford, McTominay či Rojo. Forma ostatných je žalostná a výsledky hovoria jasnou rečou.

Z posledných štyroch zápasov Premier League sa United podarilo vyhrať len nad Norwichom, prišli prehry proti Arsenalu, Liverpoolu a v stredu aj proti Burnley. Najmä posledný neúspech je zahanbujúcim. Pred domácim publikom podľahol United outsiderovi v pomere 0:2.

Zverenci Ole Gunnara Solskjaera stihli medzitým tiež vypadnúť z EFL Cupu. V ligovej tabuľke im zatiaľ patrí piata priečka zaručujúca účasť v Európskej lige pre budúcu sezónu. Z doterajších 24 duelov dokázal vyhrať len deväť a v ďalších siedmych remizoval.

United má 34 bodov a na krk mu dýcha Tottenham pod vedením Josého Mourinha s rovnakým počtom bodov. Navyše, napríklad trináste Burnley má len o štyri body menej ako slávny United. Môže sa teda pokojne stať, že veľkoklub bude na konci sezóny až v druhej polovici tabuľky, čo by znamenalo katastrofu.