More východu chcú ešte viac zatraktívniť: Z Domaše raj na vode za 5,75 milióna eur

Chcú zveľadiť východoslovenské more. Na Domaši sa chystá veľkolepý projekt, ktorý má prilákať na priehradu ďalších turistov a športovcov.

K výletnej lodi Bohemia, ktorú na známu vodnú nádrž priviezli minulý rok, tak má pribudnúť viacero nových projektov, do ktorých plánujú investovať 5,75 milióna eur. Medzi nimi je aj unikátna plávajúca promenáda, aká nemá v strednej a vo východnej Európe obdobu.

Nápadmi na zatraktívnenie Domaše sa aktivisti zaoberajú už od roku 2015. „V rámci akčného plánu pre okres Vranov nad Topľou nám vláda v roku 2016 schválila 133-tisíc € na projekty. Časť z nich sme už spracovali a dnes na vládu dávame žiadosť o finančnú podporu, ktorá má v uznesení, že keď budú projekty, má sa nájsť model financovania a realizácie. A my máme pripravenú dokumentáciu na plávajúcu promenádu,“ prezradil Radovan Kapraľ, starosta obce Kvakovce (okr. Vranov nad Topľou), ktorá má projekty zastrešovať.

Projekt promenády myslí aj na prípadný nedostatok vody v nádrži. „Má byť zložená z betónových panelov, ktoré sa budú prispôsobovať hladine vody. Keby, nedajbože, hladina klesla na minimum, promenáda by ju kopírovala. Po naplnení bude znova plávať na hladine. Má na nej vzniknúť aj 90 prístavísk pre plavidlá,“ povedal Kapraľ. Podľa neho je naprojektovaných aj 12 prístavísk pre loď Bohemia, ktorá láka ľudí k návšteve Domaše.

„Len od augusta previezla 20-tisíc ľudí a je o ňu veľký záujem,“ pripomenula predsedníčka komisie cestovného ruchu v Kvakovciach Martina Timková. Kapraľ dodal, že ešte potrebujú majetkovo vyrovnať pozemky na vodácke aktivity a úschovňu lodí. Inšpiráciu pre nové projekty hľadali v Česku.

„Na priehrade pri obci Lipno vytvorili turistické stredisko, kam chodievajú tisícky turistov. Za niekoľko rokov tam vzniklo 700 nových pracovných miest,“ uviedol Kapraľ s tým, že majú v pláne vybudovať aj kolonádu olympijských víťazov. Ak všetko pôjde podľa plánu, prístaviská by mali byť vybudované ešte do tohto leta a ostatné projekty do 18 mesiacov.

Čo chcú vybudovať

- Promenádu s dĺžkou 1,2 km

- 12 prístavísk pre loď

- Kolonádu olympijských víťazov