Zakázali z neho piť: Opravia znečistený medokýš vo Zvolene chatári?

Zakázali z neho piť! Prameň minerálnej vody vo Zvolene je v súčasnosti neprístupný a ohradili ho páskou so zákazom vstupu, ktorú tam umiestnila samospráva.

Miestni chatári však zobrali situáciu do vlastných rúk a prameň vyčistili, opravili a vydenzifikovali. Čakajú na výsledky odberov a majú veľké plány. Medokýš chcú opraviť a začleniť ho do náučného chodníka z Pustého hradu do Ostrej Lúky.

Páska so zákazom vstupu a ceduľa s oznamom, že voda nevyhovuje požiadavkám na pitnú vodu, zachmúrila veľa turistov, ktorí na potulkách Zvolenom k prameňu často chodili. „V posledných odberoch z obľúbeného prameňa Zvolenčanov sa ukázala prítomnosť nežiaducich baktérií,“ uviedol hovorca Zvolena Martin Svatuška. Keď to zistili chatári, prameň vyčistili. „Rovnako tomu bolo aj pred ôsmimi rokmi, no teraz sa technický stav zhoršil. Vtedy naša brigáda pomohla, voda bola opäť pitná,“ zaspomínal dobrovoľník a poslanec Jaroslav Stehlík.

Podľa neho problém tkvie v tom, že pri zvýšenej hladine priľahlého potoka dochádza k priesakom cez spoje skruží. „Objednaný bol nový rozbor.doplnil. Prameň medokýša ľudia poznajú vyše 200 rokov a chatári preto zvažujú jeho rekonštrukciu. „Požiadame o dotácie a opravu chceme spojiť s opravou chodníka na Pustý hrad,“ uzavrel Svatuška.