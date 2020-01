Ewan vyhral 2. etapu Tour Down Under, Baška a J. Sagan s mankom

Austrálčan Caleb Ewan triumfoval v druhej etape cyklistických pretekov Tour Down Under.

Jazdec tímu Lotto Soudal sa presadil v záverečnom špurte a dostal sa aj na čelo celkového poradia. Slováci Erik Baška a Juraj Sagan z BORA-hansgrohe prišli do cieľa s mankom viac ako šesť minút.

Ewan sa na 138,5 km dlhej trati z Woodside do Stirlingu presadil vo finiši do kopca pred obhajcom vlaňajšieho prvenstva Darylom Impeyom z Juhoafrickej republiky, na treťom mieste skončil ďalší Austrálčan Nathan Haas. Ewan sa vďaka 10-sekundovému bonusu dostal na post lídra pretekov pred Íra Sama Bennetta. "Som šťastný, že to takto dopadlo. Včera to nešlo podľa plánu a tak sme sa dlho bavili o tom, čo musíme robiť lepšie," uviedol víťaz.

Baška v drese pre lídra bodovačky sa po treťom mieste v úvodnej etape tentoraz do boja o popredné priečky nezapojil a so stratou 6:17 min obsadil 118. miesto. Juraj Sagan skončil s rovnakým časom o jednu priečku pred ním. V celkovom poradí patrí Baškovi 115. pozícia s mankom 6:23 min, J. Sagan je na 117. priečke (+6:27).

2. etapa (Woodside - Stirling, 138,5 km): 1. Caleb Ewan (Aust./Lotto Soudal) 3:27:31 h, 2. Daryl Impey (JAR/Mitchelton-SCOTT), 3. Nathan Haas (Aus./Cofidis), 4. Jasper Philipsen (Bel./UAE Team Emirates), 5. Fabio Felline (Tal./Astana Pro Team), 6. Andrea Vendrame (Tal./Ag2R La Mondiale), 7. Timo Roosen (Hol./Team Jumbo Visma), 8. Luis Leon Sanchez Gil (Šp./Astana Pro Team), 9. Diego Ulissi (Tal./UAE Team Emirates), 10. George Bennett (N.Zél./Team Jumbo Visma) všetci rovnaký čas,... 117. Juraj SAGAN (SR/BORA-hansgrohe), 118. Erik BAŠKA (BORA-hansgrohe) obaja +6:17

celkové poradie: 1. Ewan 6:56:15 h, 2. Sam Bennett (Ír./Deceuninck-Quick-Step) rovnaký čas, 3. Impey +1, 4. Philipsen +4, 5. Haas +5, 6. Jarrad Drizners (Aust./UniSA-Australia) +7, 7. Dylan Sunderland (Aust./NTT Pro Cycling Team) +8, 8. Christopher Lawless (V.Brit./Team Ineos) +8, 9. Jay McCarthy (Aust./BORA-hansgrohe) +8, 10. G. Bennett +9,... 115. BAŠKA +6:23, 117. J. SAGAN +6:27