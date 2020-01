Nicole Kidman to priznala až po rokoch: V tehotenskej eufórii takmer spravila zlé rozhodnutie

Austrálsko-americká herečka Nicole Kidman zvažovala po otehotnení ukončenie kariéry.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Päťdesiatdvaročná rodáčka z Honolulu to uviedla v rozhovore pre magazín Heat. ,,Som rada, že som sa na všetko nevykašlala, keď som zostala tehotná so Sunny. Hovorila som si, že toto je môj čas, končím. Bola som v tehotenskej eufórii a povedala som si, že odídem do dôchodku. Moja mama mi však poradila, aby som to nerobila," objasnila herečka.

Kidman tiež prezradila, že by chcela mať viac času. ,,Rada by som mala viac času. Mám dve malé dievčatá a manžela, ktorého veľmi milujem. Je to cool chlapík a dobrý človek. Máme veľmi silnú a jednotnú rodinu, čo vyžaduje veľa času. Nemôžem sa teda naplno venovať všetkým umeleckým aktivitám, ktorým by som chcela. Chcem moju rodinu a chcem vyváženosť," povedala herečka, ktorá sa cíti v bezpečí práve vďaka manželovi, spevákovi Keithovi Urbanovi.

,,Rada relaxujem prostredníctvom meditácie, no najviac v pohode a bezpečí sa cítim s Keithom. Keď máte pri sebe partnera, s ktorým sa môžete rozprávať, ktorého milujete a on miluje vás, potom môžete nájsť v živote rovnováhu. Kým som ho stretla, viac som sa bála. Teraz sa vďaka môjmu úžasnému priateľovi a skvelému partnerovi cítim v bezpečí," vyhlásila. Dvojica sa zosobášila v roku 2006 a má spolu jedenásťročnú dcéru Sunday a deväťročnú Faith. Kidman bola predtým vydatá za Toma Cruisa, s ktorým si adoptovala dcéru a syna.