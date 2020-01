Polášek s Dodigom do 2. kola, obhajca titulu ide suverénne ďalej

Slovenský tenista Filip Polášek s Chorvátom Ivanom Dodigom sa prebojovali do 2. kola štvorhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne.

V úvodnom kole ako nasadené štvorky zdolali domáci pár Blake Ellis, Alexej Popyrin 7:6 (11), 6:3.

V tajbrejku úvodného dejstva nevyužili vedenie 6:1 a v jeho ďalšom priebehu čelili trom setbalom. Dramatickú koncovku však napokon zvládli. Druhý set bol už v réžii vlaňajších wimbledonských semifinalistov, ktorí po brejku vo štvrtom geme odskočili Austrálčanom na 4:1.



Muži - štvorhra - 1. kolo:

Ivan Dodig, Filip POLÁŠEK (4-Chor./SR) - Blake Ellis, Alexej Popyrin (Austr.) 7:6 (11), 6:3.

Djokovič suverénne ďalej

Grécky tenista Stefanos Tsitsipas postúpil bez boja do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Šiesty nasadený vlaňajší semifinalista mal v 2. kole čeliť Nemcovi Philippovi Kohlschreiberovi, ktorý však na zápas nenastúpil pre svalové zranenie.

Suverénne ide ďalej obhajca titulu Srb Novak Djokovič. V 2. kole ako nasadená dvojka zvíťazil nad Japoncom Tacumom Itom 6:1, 6:4, 6:2. Ázijský hráč vzdoroval bývalej svetovej jednotke iba na začiatku druhého setu, keď si držal servis.

"Podmienky boli dnes veľmi náročné. Silný vietor vás v priebehu pár minút môže dostať z komfortnej zóny. Chcel by som vystrúhať poklonu môjmu súperovi, ktorý bojoval až do konca," uviedol Djokovič v prvom pozápasovom rozhovore.

Muži - dvojhra - 2. kolo:

Novak Djokovič (2-Srb.) - Tacuma Ito (Jap.) 6:1, 6:4, 6:2, Jošihito Nišioka (Jap.) - Daniel Evans (30-V. Brit.) 6:4, 6:3, 6:4, Diego Sebastian Schwartzman (14-Arg.) - Alejandro Davidovich Fokina (Šp.) 6:1, 6:4, 6:2, Guido Pella (22-Arg.) - Gregoire Barrere (Fr.) 6:1, 6:4, 3:6, 6:3, Sam Querrey (USA) - Ricardas Berankis (Lit.) 7:6 (2), 4:6, 6:4, 6:4, Stefanos Tsitsipas (6-Gr.) - Philipp Kohlschreiber (Nem.) bez boja.

Kvitová vydrela postup

Japonská tenistka Naomi Osaková sa prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Obhajkyňa titulu si v 2. kole ako nasadená trojka poradila s Číňankou Sajsaj Čeng 6:2, 6:4. Jej ďalšou súperkou bude víťazka duelu medzi 15-ročnou Američankou Cori Gauffovou a Rumunkou Soranou Cirsteovou.

V druhom sete prehrávala Osaková 3:4 a Saj Saj Čeng mala brejk k dobru. Japonka si ešte za stavu 1:1 po strate servisu vyliala zlosť na rakete, ktorú najskôr hodila o zem a potom ju v návale frustrácie odkopla. "Potrebovala som si uľaviť. Už som v aréne Margaret Courtovej bola v pozícii, že som v druhom sete prehrávala 3:4 a musela som doťahovať. Bola som odhodlaná bojovať o každú loptičku, za každú cenu som sa chcela vyhnúť tretiemu setu. Som rada, že sa mi to podarilo," uviedla Osaková v pozápasovom rozhovore.

Ďalej ide aj vlańajšia finalistka Češka Petra Kvitová. Nasadená sedmička vydrela postup do 3. kola, Španielku Paulu Badosovú zdolala 7:5, 7:5. "Súperka odohrala dobrý zápas, pre mňa to bolo veľmi náročné. Byť v treťom kole grandslamového turnaja je vždy pekný pocit. Pred rokom to bolo v Melbourne úžasné," citoval slová dvojnásobnej wimbledonskej šampiónky server idnes.cz.

Ženy - dvojhra - 2. kolo:

Cori Gauffová (USA) - Sorana Cirsteová (Rum.) 4:6, 6:3, 7:5, Jelena Rybakinová (29-Kaz.) - Greet Minnenová (Belg.) 6:3, 6:4, Ashleigh Bartyová (1-Austr.) - Polona Hercogová (Slov.) 6:1, 6:4, Elise Mertensová (16-Belg.) - Danka Koviničová (ČH) 6:2, 6:0, Caroline Wozniacka (Dán.) - Dajana Jastremská (23-Ukr.) 7:5, 7:5, Ons Jabeurová (Tun.) - Caroline Garciová (Fr.) 1:6, 6:2, 6:3, Julia Görgesová (Nem.) - Petra Martičová (13-Chor.) 4:6, 6:3, 7:5, Jekaterina Alexandrovová (25-Rus.) - Barbora Krejčíková (ČR) 6:1, 6:3, Alison Riskeová (18-USA) - Ču Lin (Čína) 6:3, 6:1, Naomi Osaková (3-Jap.) - Sajsaj Čeng (Čína) 6:2, 6:4, Petra Kvitová (7-ČR) - Paula Badosová (Šp.) 7:5, 7:5, Sofia Keninová (14-USA) - Ann Liová (USA) 6:1, 6:3, Šuaj Čang (Čína) - Caty McNallyová (USA) 6:2, 6:4.

Ženy - dvojhra - 1. kolo:

Sara Sorribesová Tormová (Šp.) - Veronika Kudermetovová (Rus.) 2:6, 6:1, 6:1, Carla Suarezová Navarrová (Šp.) - Arina Sobolenková (11-Biel.) 7:6 (6), 7:6 (6), Taylor Townsendová (USA) - Jessica Pegulová (USA) 6:4, 7:6 (5), Heather Watsonová (V. Brit.) - Kristýna Plíšková (ČR) 4:6, 6:3, 6:1, Iga Swiatekocá (Poľ.) - Timea Babosová (Maď.) 6:3, 6:2, Anastasia Pavľučenkovová (30-Rus.) - Nina Stojanovičová (Srb.) 6:1, 7:5, Anett Kontaveitová (28-Est.) - Astra Sharmová (Austr.) 6:0, 6:2.