Ruský premiér Mišustin vyzýva členov vlády: Nesklamte dôveru prezidenta a ľudu

Ruský premiér Michail Mišustin vyzval v utorok členov novej vlády, aby nikdy nezabúdali na dôveru, ktorú do nich vložili prezident a ruský ľud, napísala agentúra TASS.

"Chcem vám všetkým pogratulovať k vašim novým postom a zaželať vám úspech," uviedol Mišustin. Premiér na prvom zasadnutí vlády, ktoré sa konalo krátko po tom, čo novým členom kabinetu zagratuloval aj ruský prezident Vladimir Putin, ministrov vyzval, aby "na všetkých úrovniach svojej práce" uvažovali nad tým, ako "nesklamať dôveru prezidenta a nášho ľudu".

Putin podpísal ešte 16. januára výnos, ktorým vymenoval Mišustina za predsedu ruskej vlády.

Mišustin sa stal premiérom deň po tom, ako ruský líder predniesol svoj výročný prejav, v ktorom navrhol rad zmien a dodatkov do ústavy Ruskej federácie. Podľa Putinovej predstavy by tieto zmeny mali viesť k posilneniu právomocí premiéra a členov vlády pri súčasnom zachovaní Ruska ako silnej prezidentskej republiky. Nové právomoci by mal získať aj parlament.

Krátko po oznámení týchto Putinových zámerov podal premiér Dmitrij Medvedev demisiu. Odstúpila aj jeho vláda.