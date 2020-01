Valéria šije originálne kostýmy, výnimočná je však aj niečím iným: Šialené, čo urobila na 60-te narodeniny!

Jej svet je nekonečný karneval! Valéria (69) zo Šale miluje masky odjakživa a už 18 rokov má vlastnú požičovňu. A nielenže ich požičiava, aj ich vymýšľa, sama šije a ešte aj dotvára klobúky a doplnky. Každá jedna je originál, momentálne ich má neuveriteľných 1 333 kúskov.

Svet masiek Šalianke Valérii (69) učaroval, ešte keď robila v jasliach. Neskôr to pokračovalo v klube žien, kde robila predsedníčku a od roku 2002 má vlastnú požičovňu. „Tie šťastné oči detičiek, to je na nezaplatenie. A dospelí, ako sú prekvapení, ja už keď otvoria dvere, presne viem, čo budú. Aj keď niektorí hneď nesúhlasia, vyskúšajú aj 10 iných šiat, nakoniec aj tak zoberú, v čom ich vidím.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Prišiel pán s veľkým bruchom, hovorím mu, vy budete Obelix, ale nie, chcel byť kráľ. No, odišiel ako Obelix a bol úžasný,“ so smiechom hovorí pani Valika. Naposledy jej ďakoval jeden pár za šaty Vikingov, s ktorými mali aj úspech na jednom z maškarných plesov. „Vyhrali prvé miesto, sú to nové šaty, jasné, že vyhrali, to nikde inde nie je,“ smeje sa.

Minie celý dôchodok

Pokiaľ si však niekto myslí, že na tom veľa zarobí, mýlil by sa. „Naopak, celý svoj dôchodok na to miniem. Ale ja to proste milujem! Ak niekto niečo nerobí srdcom, nech to radšej ani nerobí,“ vyznáva sa majiteľka čarovných kostýmov. Ušije ich aj na mieru. „Volal mi pán, že chce kostým z filmu Maska, ani som ho nevidela, pýtala som sa, akú má veľkosť, potom prišiel a padol mu ako uliaty. Vôbec to nechápal. Niekedy ani neviem, čo z toho vznikne, keď začínam šiť. A mojou slabosťou je zdobiť klobúky, ja ich aj nosím,“ prezrádza.

Okrem masiek miluje hudbu, tanec a ešte minulý rok chodila aj do posilňovne. „Mladé baby za mnou nestíhali, volali ma Duracelka. Aj padákom som na 60. narodeniny skočila z výšky 3-tisíc metrov, potom som letela paraglajding i balónom. Žijem tu a teraz a veľmi sa teším zo života,“ prezrádza. A ako si zachováva neuveriteľnú sviežosť a optimizmus?„Na tomto svete nemusíš mať nič, len toľko, aby si prežila. Nič si so sebou nezoberieš. A ja ďakujem v živote za jedno, že nemám rada peniaze – ako prídu, tak odí­du, mám akurát, čo potrebujem,“ s úsmevom zakončí Valika.

Ceny za požičanie :

deti: 5 až 10 eur

dospelí: 14,90 eura