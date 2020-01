Kapitán Nižnekamsku má problém: Prečo z miesta nehody pred políciou ušiel?

Na krku má veľký problém! Kapitán hokejistov Nižnekamsku Stepan Zacharčuk (33) má čo vysvetľovať ruskej polícii.

Zacharčuk mal autonehodu. So svojou Toyotou Land Cruiser 200 najskôr narazil do iného auta, potom do semaforu a značky upozorňujúcej na prechod pre chodcov. Vrcholom incidentu bolo ale to, že hokejista z miesta nehody ušiel. Polícia našla jeho auto, ale bez vodiča.

Podľa portálu Sport Business Online mal byť vodičom nehody práve Zacharčuk, hráč KHL. Ten sa k udalosti zatiaľ nevyjadril.