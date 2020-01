SpaceX vyskúšal záchranný modul: Test bol úspešný, raketa vybuchla

Raketa im vybuchla, ale bol to veľký úspech! Spoločnosť SpaceX totiž testovala záchrannú kapsulu pre posádku. A raketu nechali explodovať zámerne.

Vesmírna spoločnosť miliardára Elona Muska chystá lety do kozmu s ľudskou posádkou. Už čoskoro by mala prepravovať astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu ISS. Ešte predtým však absolvovala posledný test, pri ktorom použili len figuríny. Nosná raketa Falcon 9 odštartovala z Kennedyho vesmírneho strediska úplne normálne. Už minútu po štarte sa však oddelila kapsula Dragon aj s figurínami posádky.

Nosnú raketu potom nechali vybuchnúť a záchranný modul pristál po deviatich minútach na padákoch v Atlantickom oceáne, tesne pri pobreží Floridy. Už v marci by sa tak mali do kabíny vyšplhať skutoční astronauti a raketu otestujú aj s ľudskou posádkou. Americká vesmírna agentúra NASA podpísala zmluvu so SpaceX v roku 2014. Firma totiž dokáže voziť náklad aj ľudí do vesmíru omnoho lacnejšie – najmä preto, že dokáže rakety opakovane použiť. V tomto prípade však namiesto opakovaného využitia testovali katastrofický scenár.