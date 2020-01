Vlak duchov jazdí už 14 rokov bez pasažierov: Ponúkajú na neho lístky, no kúpiť sa nedajú

Bizarný prípad! Z anglického mesta Newhaven Marine už 14 rokov vypravujú vlak, ktorý však nikdy nevezie pasažierov. Ukončiť jeho prevádzku sa rozhodli až teraz. Stanicu v meste pritom zbúrali už pred tromi rokmi.

Stanicu v Newhaven Marine zatvorili v roku 2006 z bezpečnostných dôvodov. Vlak však vypravovali naďalej. Dokonca naň doteraz ponúkajú cestovné lístky, no tie sa nedajú zakúpiť. Dôvodom je, že železničná trať chcela udržať trať a stanicu otvorenú. Na to však po nej musí podľa zákona pravidelne premávať nejaký vlak. A tak sa v pracovné dni každý večer o 20.15 súprava vydala na 45-minútovú cestu do Brightonu. Po ceste má dokopy sedem staníc, ani na jednej sa však cestujúci do vlaku nemohli dostať. Dvere ostávali zavreté.

Otvoriť galériu Zdroj: Infografika Nového Času

Stanica oficiálne čakala na opravu, no schátrala natoľko, že sa jej prepadla strecha a v máji 2017 ju úplne zbúrali. Vlak však premával ďalej.Možno sa však prejaví britský suchý humor a neexistujúcu stanicu budú chcieť občania aj naďalej. Bývalý minister dopravy Norman Baker to zhodnotil za všetkých: „Taká fraška! Táto stanica bola zbúraná pred rokmi. Všimlo si to ministerstvo až teraz?!“