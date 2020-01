Vážna nehoda výkonnej štvorkolky v Sadoch nad Torysou: Mladík napálil do stromu

Silný náraz! Pokojný víkendový deň v obci Sady nad Torysou (okr. Košice - okolie) narušil veľký hluk. Spôsobil ho náraz výkonnej štvorkolky vo vysokej rýchlosti do stromu, pri ktorom sa vážne zranil vodič.

Rovná cesta a prehľadný úsek, no napriek tomu na ňom neudržal mladý vodič (20) v sobotu krátko poobede štvorkolku. Na úseku síce cesta udržiavajú, no napriek tomu na nej mohol byť naviaty sneh a podľa polície nemusel mladík zvládnuť riadenie. „Mladý muž narazil do stromu rastúceho vedľa cesty. Vodič štvorkolky pri nehode utrpel ťažký úraz,“ informovala polícia na sociálnej sieti.

Na mieste nárazu stálo navyše odparkované auto, do ktorého takmer čelne narazil a keby sa tak stalo, mohla nehoda podľa polície dopadnúť tragicky.