Body musí naháňať aj v Bulharsku: Pre Vlhovú budú preteky dôležité

Potrebuje každý bod, aby si splnila svoj veľký sen o krištáľovom glóbuse. Aj preto slovenská hviezda bieleho cirkusu Petra Vlhová pridala do svojho kalendára aj víkend, ktorý patrí rýchlostným disciplínam.

V bulharskom stredisku Bansko sú od piatka do nedele na programe dva zjazdy a jeden super-G.

„V Bansku sa pokúsim získať ďalšie body do Svetového pohára,“ vyhlásila odhodlane Petra na záver hodnotenia nedeľného výpadku v „jej“ paralelnom slalome. Disciplíne v bielom cirkuse, o ktorom aj s trénerom Liviom Magonim hovoria, že by v ňom mohla získať malý glóbus. Stále môže. Iba v ňom je prvá, v tých ďalších zápoleniach, v ktorých ide o krištáľovú odmenu, patrí rodáčke z Liptova druhé miesto (celkové poradie i slalom) a štvrtá je v obrovskom slalome.

Výpadok v paralelnom slalome ju určite stále škrie. Ako v rozhovore pre RTVS priznala, svoj diel viny na tom mali problémy s materiálom, zdravotné problémy, ale celkovo určite aj únava, ktorú po náročnom programe musí pociťovať. „Nebol to skrátka môj deň,“ zhrnula Slovenka, uvedomujúc si, že v trinástych pretekoch SP v aktuálnej sezóne si zapísala najhoršie umiestnenie spomedzi tých, ktoré dokončila. Na oddych však myslieť nemôže. Aj preto, že kouč Magoni hádam ešte viac ako ona chce, aby získala krištáľový glóbus. Aj preto pridal do Petrinho programu Bansko. Pôvodne mala najlepšia športovkyňa Slovenska za minulý rok štartovať po Sestriere až v polovici februára v Maribore. „Potrebujeme zostať v pretekovej kondícii a tiež získať nejaké body do Svetového pohára,“ povedal Magoni s tým, že Petra vynechá určite preteky v Soči (1. - 2. februára) a či do jej kalendára pribudne aj víkend v Ga-Pa (8. - 9. februára), sa rozhodne až neskôr.