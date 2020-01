Výhrou bola špičková večera: Gáborík si však letenku zacvaká sám

Skvelá akcia, skvelé obsadenie a skvelá atmosféra! Takto možno zhodnotiť Zápas hviezd Tipsport ligy, ktorý sa uskutočnil v Trenčíne.

V exhibičnom súboji pred 6 150 divákmi sa z triumfu radoval Marián Gáborík (37), ktorého tím zdolal 16:14 výber Mariána Hossu (41)! Obe naše legendy sa pred súbojom aj stavili o večeru, ktorú vyhral Gáborík. Hossa mu prostredníctvom denníka Nový Čas odkázal, že si môže vybrať podnik hocikde na svete, ale letenku si musí zacvakať sám!

Hoci obe legendy – Marián Hossa i Marián Gáborík pre zdravotné problémy chýbajú na hokejovej scéne, tak napriek tomu im v žilách súťaživosť zostala. Obaja bývalí skvelí útočníci boli počas uplynulého víkendu generálnymi manažérmi výberov Tipsport ligy, ktoré si to rozdali na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne v exhibičnom Zápase hviezd. „Pred samotným duelom sme sa stavili, že kto prehrá, tak musí tomu druhému zacvakať večeru. Takže už sa teším na pozvanie od Maja Hossu,“ vyjadril sa pre Nový Čas víťaz NHL z roku 2014 Marián Gáborík. „Teraz to budem nejaký čas od neho počúvať, že som prehral (smiech). A čo sa týka prehranej večere, tak Maja veľmi rád pozvem. Môže si vybrať hocijaký podnik na celom svete. Večeru mu zoberiem, ale letenku si musí zacvakať sám,“ odkázal svojmu dlhoročnému parťákovi z reprezentácie trojnásobný víťaz NHL Hossa.

„Ešte neviem, na svete je však veľmi veľa výborných podnikov. Určite to bude michelinská reštaurácia a najbližšie je asi vo Viedni. Takže tam letenku netreba, Maja Hossu odveziem a on to zacvaká,“ zakontroval s úsmevom Gáborík.