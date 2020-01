Po debakloch prišli výhry nad favoritkami a nečakaný postup do štvrťfinále

Tri vysoké prehry hodili vodné pólistky Slovenska za hlavu a v kľúčových zápasoch proti Srbsku a Chorvátsku zabrali naplno.

Vďaka tomu sa dostali na 4. miesto A-skupiny a v utorok od 19.00 h si zahrajú štvrťfinále ME v Budapešti.

"Dúfali sme, že by to takto mohlo dopadnúť, ale asi sme to nečakali," uviedla Beáta Kováčiková.

Slovenky išli na ME s cieľom získať skúsenosti a zároveň sa presvedčiť, ako veľmi zaostávajú za svetovou špičkou. Hráčky aj tréner Milan Henrich si uvedomovali, že úvodní traja súperi (Rusko, Maďarsko, Grécko) budú momentálne nezdolateľní, no na Chorvátsko a Srbsko si verili. Očakávania troch prehier i želanie dvoch víťazstiev sa naplnili. Slovenky hodili za hlavu tri vysoké prehry s favorizovanými družstvami a proti Srbsku (6:2) a napokon aj Chorvátsku (9:7) zabrali naplno.

Víťazstvo nad Srbkami vlialo hráčkam postupovú nádej a o tú neprišli ani po 1. štvrtine zápasu s Chorvátkami. Po nej síce prehrávali 1:3, ale nevzdali sa, skóre otočili a dosiahli vytúžený postup. "Bol to náročný zápas. Chorvátky veľa plávali, hrali aj agresívne. Bolo tam viacero momentov, keď sa zápas lámal. Asi najdôležitejší bol, keď naša brankárka Kika Horváthová chytila dve päťky. Neskôr, asi dve minúty pred koncom, som za stavu 9:7 už naozaj verila, že nám postup neujde," skonštatovala Tamara Kolářová. Slovenky si cenili víťazstvo nad Chorvátkami o to viac, že na ceste k nemu museli otočiť nepriaznivé skóre.

"Dúfali sme, že to dobre dopadne, ale nečakali sme to. Skôr sme dúfali, že vyhráme a stalo sa. Sú to ťažko opísateľné pocity. Za stavu 1:3 sme si hovorili, že to musíme vyrovnať a otočiť. Už od stavu 4:4 sme boli presvedčené, že vyhráme," poznamenala Beáta Kováčiková.

Tréner Milan Henkrich ocenil nasadenie hráčok a veľkú chuť po víťazstve. "Zápas sme začali zónovou obranou, na ktorú však súper dobre reagoval. Spočiatku sme mali problémy v útoku, dopustili sme sa viacerých kontra-faulov. Chorvátky nám spočiatku vedeli gólovo odskočiť, ale dievčatá sa vyburcovali a súperky neskôr kondične odišli. Teraz nás čaká súper z absolútnej svetovej špičky, vo štvrťfinále si nenavyberáte. Po dni oddychu ideme na to a verím, že po zápase budeme mať dobrý pocit," poznamenal Henkrich, ktorého zverenky narazia vo štvrťfinále na Holanďanky, tie vyhrali bez prehry B-skupinu.

Výsledky SR v A-skupine:

SR - Rusko 2:31

SR - Maďarsko 2:20

SR - Grécko 2:18

SR - Srbsko 6:2

SR - Chorvátsko 9:7

Najbližší program SR: utorok, 21. januára: SR - Holandsko /štvrťfinále, 19.00/

tabuľka A-skupiny:

1. Maďarsko 5 5 0 0 94:26 15

2. Rusko 5 4 0 1 112:21 12

3. Grécko 5 3 0 2 79:37 9

4. SLOVENSKO 5 2 0 3 21:78 6



5. Chorvátsko 5 1 0 4 26:94 3

6. Srbko 5 0 0 5 19:95 0

tabuľka B-skupiny:

1. Holandsko 5 5 0 0 83:17 15

2. Španielsko 5 4 0 1 74:32 12

3. Taliansko 5 3 0 2 62:37 9

4. Francúzsko 5 2 0 3 40:62 6



5. Izrael 5 1 0 4 22:70 3

6. Nemecko 5 0 0 5 19:82 0