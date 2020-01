Bývalý moderátor, ktorý pred rokmi zabával množstvo divákov pri obrazovkách, ide do politiky. Na druhej strane dlhoročný poslanec, ktorý rozdeľuje aj vlastnú stranu. Jozef Pročko a Ľuboš Blaha odpovedali aj na otázku, s kým si vedia predstaviť koalíciu či akú ministerskú stoličku by prijali. Politickí rivali však prezradili aj to, čo si jeden na druhom vážia.