Najnehodovejšie ulice v hlavnom meste: Frekventovaný úsek má na konte až 24 nehôd

Smutná bilancia. Počet nehôd na cestách každý rok pribúda a niektoré sa, žiaľ, končia aj tragicky.

Napriek tomu sa väčšina vodičov akoby nedokázala poučiť. Opakujú totiž chyby, ktoré v mnohých prípadoch spôsobia nešťastie iným. Podľa oficiálnej štatistiky bratislavskej polície patrí Račianska ulica v hlavnom meste k najnehodovejšiemu úseku, kde v minulom roku došlo až k 24 dopravným nehodám! Nový Čas zisťoval, ktoré úseky patria ku kritickým.

Nepozornosť vodičov, ale aj chodcov. Polícia sa v dnešnej dobe snaží prísť s množstvom opatrení, ktoré by mali dopomôcť k zlepšeniu plynulosti cestnej premávky a zároveň k bezpečnosti vodičov aj chodcov. Napriek tomu sa však vyskytnú situácie, keď sa dopravným nehodám či tragickým udalostiam na cestách nedá zabrániť. Niektoré úseky nehody „priťahujú ako magnet“, a to najmä v nepriaznivom počasí. Svedčí o tom policajná štatistika, podľa ktorej je najnehodovejším úsekom v hlavnom meste Račianska ulica, kde sa za rok 2019 stalo 24 dopravných nehôd. Otvoriť galériu Najnehodovejšie ulice v hlavnom meste Zdroj: anc Nie vždy však išlo o nepozornosť vodičov. Veľkú úlohu zohrávajú aj nepozorní chodci, ktorí ohrozujú plynulosť premávky. Podľa dopravného analytika Jána Bazovského je dôležité, aby boli vodiči aj chodci mimoriadne opatrní a zodpovední. „Je ťažké posúdiť, ktoré úseky sú tie najkritickejšie. Ak je udaná príčina nehôd, tak je to oveľa jednoduchšie zistiť. Keďže je tam dvojprúdová cesta, tak sú len dve možnosti - buď vodič nedobrzdí a buchne do auta pred ním, alebo prechádza z jedného pruhu do druhého a buchne do auta zboku,“ uzavrel Bazovský.

Premávka rapídne zhustla

Ján Bazovský, dopravný analytik Otvoriť galériu Ján Bazovský, dopravný analytik Zdroj: anc Na Račianskej ulici došlo k výraznému nárastu hustoty premávky. Štatisticky sa dá predpokladať, že tam bude aj viac dopravných nehôd, pretože tie úseky sú v podsate rovnaké alebo sú tam zúžené križovatky. Je tam veľmi veľa križovatiek a priechodov pre chodcov, takže je to dosť náročné. Je preto ťažké vyšpecifikovať, kde sa nachádza najkritickejší úsek.

Rizikové úseky Račianskej ulice v roku 2019

Kde: Račianska v križovatke s Černockého ul.

Kedy: 9. 7. 2019

Udalosť: Motorkár dostal šmyk.

Kde: Račianska ulica

Kedy: 12. 7. 2019

Udalosť: Auto zrazilo chlapca na priechode pre chodcov.

Kde: Račianska smerom von z mesta

Kedy: 30. 7. 2019

Udalosť: Osobné auto nedalo prednosť autobusu MHD, pričom po kolízii skončilo auto v električkovom koľajisku.

Račianska ulica

Kedy: 25. 9. 2019

Udalosť: Pre nehodu sa výrazne skomplikovala dopravná situácia v Rači. Autobusy č. 59 a 75 v smere do Petržalky a na Dolné hony meškali takmer 15 minút.

Kde: Račianska ulica

Kedy: 14. 10. 2019

Udalosť: Zrážka električky s osobným autom

Račianska ulica pri Figare

Kedy: 23. 10. 2019

Udalosť: Dopravná kolízia medzi osobným autom a jednou z električiek.