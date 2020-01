Záhadná smrť Slováka v Kyjeve: Juraj († 29) zomrel na rozlúčke so slobodou, kamaráti opísali jeho posledné chvíle

Mal to byť nezabudnuteľný žúr, ale zmenilo sa to na obrovskú tragédiu.

Partia najlepších kamarátov z Považskej Bystrice sa rozhodla rozlúčiť so slobodou jedného z nich na klubovej párty v kyjevskom podniku na Ukrajine. Mladí muži sa poznajú roky a spolu prežili množstvo ciest i zábavy. Žiaľ, posledná z minulého víkendu sa skončila tragédiou, z ktorej sa nedokážu spamätať.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Jeden z nich, Juraj († 29), sa po návrate do hotela vybral do mesta, že si ide niečo kúpiť, ale naspäť sa už nikdy nevrátil. Jeho kamaráti neprestávajú ľutovať, že mu dovolili opustiť hotel. Na párty v jednom z klubov hlavného mesta Ukrajiny sa všetci kamaráti z Považskej Bystrice náramne tešili. Po zábave prišli do hotela a chystali sa na spánok. No Juraj Pavlík († 29) sa rozhodol, že sa ešte vyberie do mesta.„On len vybehol, že si niečo kúpi, dlho sa nevracal. Volali mu, ale neozýval sa. Bolo to podozrivé, a tak ho šli hľadať. Našli ho až 20 km od Kyjeva zabitého,“ hovorí blízky rodiny mŕtveho Juraja.

Nik netuší, čo sa v osudnú noc mohlo stať.„My nevieme, či bol zastrelený, dobitý, alebo dobodaný. Bol okradnutý, vzali mu všetko a nechali pri ňom len prelomenú identifikačnú kartu. Vieme iba, že ho zavraždili,“ povedal pre Nový Čas kamarát nebohého Juraja s tým, že bližšie informácie má rodina zosnulého. Tá však zatiaľ takisto netuší, čo sa stalo ich milovanému synovi a bratovi.

Zdrvená rodina

Juraj žil s mamou a so sestrami na považskobystrickom sídlisku Rozkvet. „Bol veselý, dobrosrdečný a s nikým nemal žiadne problémy,“ opísal Juraja jeho spolužiak. Nešťastná rodina sa z tragédie zrútila. Nielenže stratili za záhadných okolností syna a brata, no mali sa dozvedieť, že ukrajinské úrady chcú ich nebohého Juraja poslať na Slovensko už spopolneného. Na prevoz tela bolo potrebných 5-tisíc €, čo však bolo nad sily najbližších. Preto kamaráti na sociálnej sieti zorganizovali zbierku.

„Srdečne všetkým ďakujeme za obrovskú podporu a pomoc. Na prevoz Jurka sa vyzbieral dostatok peňazí a zbierku sme tak už ukončili,“ poďakovala sa Jurajova sestra Miroslava. Podľa informácií blízkych rodine by malo byť Jurajovo telo už prevezené na Slovensko a v týchto dňoch by mala byť vykonaná aj pitva. Okolnosti, za akých tento mladík zomrel, totiž zostávajú záhadou pre rodinu aj kamarátov.

„My vôbec nevieme, ako ho zabili. Sme z toho zničení. Juraj bol človek, ktorý nikoho neprovokoval, no bol na ulici surovo napadnutý a zavraždený,“ hovorí so slzami v očiach blízky rodinný priateľ. „Nikdy nezabudnem,“ napísal odkaz do neba kamarátovi Julián, ktorý vytvoril aj spomienkové video na vždy usmiateho kamaráta. Slovenské zastupiteľské úrady na Ukrajine o Jurajovej násilnej smrti mlčia a odkazujú na ministerstvo zahraničných vecí , ktoré je tiež skúpe na slová a neposkytlo žiadne vyjadrenie s odvolaním sa na citlivé informácie.

reagoval na zavraždenie slovenského občana na území iného štátu riaditeľ tlačového odboru ministerstva zahraničných vecí Juraj Tomaga. Dodal, že rezort diplomacie dlhodobo upozorňuje občanov, aby pri cestách do zahraničia uzavreli cestovné poistenie, ktoré pokrýva aj také tragické udalosti, ako je úmrtie.