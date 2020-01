Malachovskej dcéra Kristína udivuje v relácii Zdravá maškrta: Tajomstvo červených hrncov

Kuchynské náradie si priniesla svoje! Dcéra moderátorky Ivety Malachovskej (54) Kristína (25) je od minulého roka tvárou relácie Zdravá maškrta.

Ako vysvitlo, mladá moderátorka, ktorá sa pred televíznymi kamerami RTVS zvŕta pri sporáku, na to používa hrnce z domu od svojej mamy. Malachovskej dcéra Kristína sa drží hesla: „Čo je doma, to sa počíta!“ Asi každému už udreli do očí červené hrnce s bielymi bodkami, v ktorých pred kamerami RTVS kuchtí rôzne dobroty. „Už neviem, kde som tie hrnce prvýkrát zbadala, ale vysnívala som si ich. Bol to darček od rodičov, kúpili mi ich, keď boli na dovolenke v Tatrách a po ceste sa zastavili v nejakej kolibe. Už dlho som im tým pílila uši,“ prezradila v Rádiu Expres moderátorka.

Milované červeno-biele hrnce, hrnčeky či misky sa objavujú v každej časti Zdravej maškrty a sú dokonca aj v logu programu. „Keď sme vymýšľali koncept relácie, zhodli sme sa, že by tam mala byť nejaká výstižná vec, s ktorou si nás budú ľudia spájať. Teraz už nikto nemôže variť v červených hrncoch, len ja, aspoň na obrazovke,“ dodala.