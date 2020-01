Prezidentka Čaputová: Fašizmus pestuje v ľuďoch hnev a pohŕdanie inými

Politiku, ktorá má byť správou vecí verejných vo verejnom záujme, mení na organizovanie nenávisti.

Počas nedeľného spomienkového podujatia pri príležitosti 75. výročia vypálenia obcí Ostrý Grúň a Kľak v okrese Žarnovica nacistickými jednotkami to skonštatovala prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Dnes sa fašizmus priživuje na pocite spoločenskej, sociálnej či hospodárskej krivdy, ktorý zasiahol nemalý počet našich spoluobčanov," uviedla.

Ako ďalej konštatovala vo svojom príhovore počas spomienkového zhromaždenia, na ktorom sa zúčastnili stovky ľudí, aj v 20. a 30. rokoch minulého storočia si mnohí mysleli, že sa nenávistné reči nikdy nedostanú ďalej. "Dnes už vieme, ako veľmi sa mýlili. História nás poučila, kam chodník nenávisti a vylučovania vedie, ak naň spoločnosť raz vykročí. Je to chodník, ktorý vedie k tragédiám a k zločinom, aké sa stali aj tu v Kľakovskej doline," pokračovala.

Podľa prezidentky je nesmierne dôležité pamätať na tieto udalosti a pravidelne si ich pripomínať aj osobnou prítomnosťou, a to aj vzhľadom na to, že myšlienky fašizmu nie sú u nás mŕtve. "V istej podobe tu stále pretrvávajú tieto tendencie a je veľmi dôležité pamätať na to, čo to znamená a že to je naozaj veľké utrpenie," skonštatovala Čaputová a dodala, že akékoľvek šírenie nenávisti je nebezpečné.

Nacistické jednotky SS spolu so slovenskými prisluhovačmi postrieľali 21. januára 1945 v oboch dedinách spolu 148 obyvateľov. Mala to byť odplata za pomoc partizánom. Toto hnutie odporu malo totiž práve v tejto časti Slovenska silné zázemie.