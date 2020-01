Strety bezpečnostných síl s demonštrantami: Počet zranených v Libanone už presiahol 200

Počet zranených v dôsledku sobotňajších stretov bezpečnostných síl s demonštrantami v libanonskom hlavnom meste Bejrút už presiahol 200. Informáciu priniesla agentúra DPA.

K stretom došlo, keď bezpečnostné sily bránili demonštrantom vo vstupe do budovy parlamentu. Demonštranti začali do nich hádzať kamene, na čo bezpečnostné sily zareagovali použitím slzného plynu a vodných diel. Libanonský Červený polmesiac uviedol, že previezol 80 zranených do nemocníc v oblasti, zatiaľ čo ďalších 140 osôb bolo ošetrených na mieste. Šéf Červeného kríža George Kettneh pre DPA povedal, že "počet zranených zahŕňa demonštrantov a políciu". Dodal, že počet zranených sa pravdepodobne ešte zvýši.

V centre Bejrútu to v sobotu vyzeralo ako na bojisku,Protestujúci používali kamene na rozbitie okien bánk a zapálenie bankomatov. Niekoľko demonštrantov bolo zatknutých.

Desiatky nákladných vozidiel vezúcich libanonských vojakov boli nasadené v centre Bejrútu, aby pomohli bezpečnostným silám obnoviť poriadok. Libanonský prezident Michel Aoun vyzval ministrov obrany a vnútra, aby zabránili nepokojom, zabezpečili verejný a súkromný majetok a zaistili bezpečnosť.

Bezprecedentné protesty proti politickej elite obviňovanej z korupcie a nekompetentnosti sa v Libanone konajú od 17. októbra 2019 a v rovnaký mesiac viedli k demisii premiéra Saada Harírího. Po Harírího demisii ešte stále nie je vytvorená nová vláda.

Demonštranti žiadajú vládu technokratov, v ktorej nesmú mať zastúpenie ľudia symbolizujúci už celé generácie existujúci politický systém Libanonu, založený na rozdelení moci podľa náboženskej príslušnosti. Rozhovory o formovaní vlády napredujú ťažko a napriek tlaku zo strany zahraničných partnerov Libanonu a darcovských štátov a organizácií Dijáb ešte stále neoznámil zloženie svojej vlády.

Libanon čelí najhoršej ekonomickej kríze za niekoľko desaťročí. Miestna mena za posledné týždne stratila 60 percent svojej hodnoty a banky obmedzili aj výber finančnej hotovosti v dolároch.

