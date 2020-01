Hostí Plesu Spišiakov zabávali Korn s Ďurianovou: V zákulísi sa objavil aj dvojník herca Jeana Rena

Noblesne, no pritom veselo a typicky východniarsky! Presne tak sa zabávalo 300 hostí na už 24. ročníku vychýreného Plesu Spišiakov.

V historickej budove divadla si výbornú atmosféru na parkete užívali celý večer. Prispeli k tomu hlavná hviezda bálu nestarnúci Jiří Korn, ale aj humorom sršiaci moderátori Marianna Ďurianová a Marek Majeský. Politici sa tentoraz Spišskej Novej Vsi vyhli. Výnimkou boli ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná či prešovský župan Milan Majerský.

Stálica plesu

Ani tento rok na Plese Spišiakov nechýbal farár Marián Kufa. Keďže ples plesov na východe má aj tradične charitatívny rozmer, bol veľmi spokojný. Výťažok zo zbierky, ktorý tentoraz predstavoval sumu 12 200 eur, využijú v Inštitúte Krista Veľkňaza v Žakovciach pri starostlivosti o starších ľudí.

Hlavná hviezda večera

Otvoriť galériu Jiří Korn bol hlavná hviezda večera. Zdroj: sk

Jiří Korn (70) sa na východe cítil vynikajúco. „Dúfam, že tu nie som naposledy,“ povedal a na otázku, či tento skvelý hudobník a tanečník využil svoju všestrannosť aj v športe, reagoval takto: „Netreba to s mojou skvelosťou preháňať. Hrával som slušne biliard, ale v poslednom čase je to skôr golf. V biliarde som však lepší, lebo golf je naozaj ťažkou záležitosťou.“

Dvojník Jeana Rena

V zákulísi plesu sa objavil aj dvojník francúzskeho herca Jeana Rena, ale v jeho mladšom vydaní. Má totiž 47 rokov. Volá sa Ivan, je zo Skalice, podniká v pekárenstve a patrí k obdivovateľom českého speváka i tanečníka. Preto si nenechal ujsť príležitosť a odfotil sa spolu s Jiřím Kornom.

Jediná politička

Otvoriť galériu Na ples prišla aj ministerka Gabriela Matečná. Zdroj: sk

Ministerka Gabriela Matečná (55) si pochutnala na spišských pirohoch. „Pochádzam z Popradu, čiže z tohto regiónu. Zábava je neformálna a také by to malo byť na celom Slovensku! Treba spájať ľudí s úsmevom a toleranciou. My východniari sme asi horkokrvnejší, emotívnejší a v tom je to čaro. Ja mám paradoxne časť aj z maďarskej krvi, pretože moja mama pocháda z Kráľovského Chlmca. S pánom Bugárom som sa v parlamente aj rozprávala maďarsky.“

Vytŕčal z davu

Prešovský župan Milan Majerský (48) bol pre svoju výšku, meria dva metre, doslova neprehliadnuteľný. Ako sa nám priznal, nosí číslo topánok až 47, čiže také mini lode. „Mal som veľmi vysokého deda. Dôležité je, ako si s tou výškou dokážete poradiť. Ja som to využil v basketbale. Hral som aj za Spišskú Novú Ves.“

Veselica až do rána

Marianna Ďurianová ples moderovala spolu s Marekom Majeským. „Premiéru som mala asi pred 13 rokmi a teraz som tu druhý raz, no nič sa nezmenilo. Hostia sú stále rovnako usmiati a ešte sme nedokončili moderátorský vstup a už chceli tancovať. Je to veľmi spontánne, nezošnurované a také to býva až do rána,“ povedala Ďurianová.