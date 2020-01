Ťahúň belasých Abdul prekonal 50-bodovú hranicu: Moja najlepšia sezóna!

Po takmer mesiaci sa hokejisti Slovana Bratislava vrátili na prvé miesto tabuľky Tipsport ligy. V piatkovom zápase zdolali hráčov Detvy tesne 4:3, pričom jedným z hrdinov zápasu bol 23-ročný český útočník Jindřich Abdul.

Ten potvrdil pozíciu najproduktívnejšieho hráča súťaže, keď zaznamenal gól a tiež asistenciu pri rozhodujúcom presnom zásahu Radovana Puliša.

Kým koncom novembra zdolal Slovan na domácom ľade Detvu jednoznačne 11:0, tento raz bojoval o víťazstvo do posledných sekúnd. "Na začiatku sme mali dosť šancí, ktoré sme nevyužili a potom zápas vyzeral, tak ako vyzeral. Bohužiaľ, Detvu sme pustili do viacerých príležitostí a tento zápas nemal veľa spoločného s tým ako sme hrali proti Košiciam. Myslím si, že odo mňa sa už body očakávajú, takže ma teší, že som mužstvu pomohol k víťazstvu," povedal rodák zo Vsetína v rozhovore pre SITA.

Abdul má momentálne na konte 51 bodov za 19 gólov a 31 asistencii. Ide zatiaľ o jeho bodovo najvydarenejšiu sezónu v kariére, na čom sa podľa neho prejavuje hneď niekoľko faktorov. "Určite je to moja najlepšia sezóna. V klube som veľmi spokojný, čo sa odzrkadľuje na mojich výkonoch. Mám lepších spoluhráčov, dostávam viac priestoru na ľade a tiež som o niečo skúsenejší. Posledné tri roky som nemal až takú kvalitnú letnú prípravu, tento raz som sa pripravoval sám a tvrdo som na sebe pracoval," povedal český útočník.

V predošlej sezóne nazbieral banskobystrický útočník Éric Faille v základnej časti 72 bodov (24+48). Trúfa si Jinřich Abdul na pokorenie tejto méty? "Ťažko povedať, neviem koľko zápasov zostáva do konca. Príliš však nad tým nerozmýšľam. Chcem aby sme boli na prvom mieste tabuľky, mali čo najvýchodnejšiu pozíciu v play-off a dosiahli vytúžený úspech. Máme teraz dobrý žreb a verím, že v domácom prostredí budeme pokračovať vo víťaznom ťažení."

Na rozdiel od svojich spoluhráčov nebude mať 23-ročný útočník počas najbližšieho víkendu voľno, keďže sa predstaví v Zápase hviezd Tipsport ligy. "Veľmi sa na to teším. Určite to bude parádna akcia. Oba tímy budú viesť skvelí hráči, ku ktorým som vzhliadal. Nezáleží na tom, za koho budem hrať. Priateľke sa však viac páči biely dres, takže by chcela, aby som bol v tíme Mariána Hossu. Každopádne, som rád, že som dostal pozvanie a môžem reprezentovať či už sám seba alebo Slovan," dodal Abdul.