Kúpia si Harry a Meghan luxusné hniezdočko za 25 miliónov eur? Na interiéri vily budete môcť oči nechať

Nechcú sa uskromniť! Podľa zdrojov denníka The Sun si Harry (35) a Meghan (38) vyberajú nový domov v Kanade. A do oka im padla 108-ročná vila v exkluzívnej štvrti, ktorá stojí 24,8 milióna eur.

Dom zatiaľ vyberá skôr Meghan, pretože Harry je stále v Británii. Očakáva sa však, že už čoskoro sa za ňou vyberie. Ktovie, možno ho už privíta v novom domove.

Vila z roku 1912 sa nachádza v luxusnej časti Vancouveru, ktorú volajú Zlatá míľa. Táto štvrť je uzavretá a strážená a bývajú v nej bohatí a známi ľudia, ktorí si cenia svoje súkromie - takže pre britský vojvodcovský pár by to bolo ideálne miesto. Po úteku od povinností členov kráľovskej rodiny by si v novom dome mohli užívať poriadny luxus. Dom sa rozkladá na štyroch podlažiach, má veľkú záhradu a terasu s výhľadom na more. Pred zvedavými pohľadmi je krytý vysokými živými plotmi a vstup od mora chráni vysoká stena.

Vila vo Vancouveri

Rok postavenia: 1912

Počet podlaží: 4

Spálne: 6

Kúpeľne: 5

Pozemok: 1 142 m²

Zastavaná plocha: 637 m²