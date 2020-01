Západ Slovenska dostane bielu nádielku, koľko má nasnežiť? Bratislava sa už pripravuje

V noci a v nedeľu 19. januára by malo snežiť najmä na západe Slovenska. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na profile na sociálnej sieti.

Studený front ovplyvňuje zrážkami východné Rakúsko a Moravu. "Počasie na západnom Slovensku by mal uvedený front začať ovplyvňovať už dnes v podvečer a večer. Modely očakávajú, že vo večerných hodinách bude na krajnom západe Slovenska snežiť aj v nížinách, ale v polohách do 250 až 300 metrov nad morom sa miestami môžu vyskytnúť aj tekuté zrážky," tvrdia meteorológovia.

Nad Slovenskom, Poľskom a Maďarskom sa bude v nedeľu front vlniť a neskôr sa bude aj rozpadať. "Preto sa zrážky do východnej polovice Banskobystrického kraja a na väčšinu východného Slovenska poriadne nedostanú a tu by mali byť pravdepodobne len ojedinele," uvádza SHMÚ.

Pomerne veľa zrážok za 24 hodín pre západ územia predpovedá model Aladin. Podľa neho by predovšetkým na juhozápade malo spadnúť väčšinou osem až 15 milimetrov zrážok, z toho väčšina vo forme snehu. "To by predstavovalo zväčša šesť až 12 centimetrov snehu. Na ostatnom území predpokladá uvedený výstup výrazne slabšie zrážky, na Gemeri a východe by to malo byť takmer bez zrážok," tvrdia meteorológovia. Posledný výstup z modelu ECMWF predpokladá približne rovnaké rozloženie zrážok.

Bratislava bude pripravená

Hlavné mesto sa pripravuje na sneženie, ktoré sa aj na území Bratislavského kraja očakáva v sobotu večer a v noci zo soboty na nedeľu (19. 1.). Mestský komunálny podnik preto preventívne posypáva chodníky a cyklotrasy, ťažká technika vykonala preventívny posyp mestských ciest. V prípade potreby nie je vylúčený ani celomestský posyp komunikácií.

"Preventívny posyp pred snežením je kľúčový, nakoľko posypová zmes sa stáva najúčinnejšou až nejaký čas po aplikácii. Na chodníky v blízkosti zelene sypeme zmes ekologickejšieho zeolitu a soli," informuje mesto na sociálnej sieti. Zeolit totiž viaže vlhkosť a pomáha soli účinnejšie roztápať zľadovatené povrchy. Napríklad na jar sa zametá do trávnatých plôch, kde zlepšuje štruktúru substrátu a pomáha zeleni.

Po preventívnom posype ciest sú sypače rozmiestnené na stanovištiach po meste, kde budú čakať na ďalšie pokyny v závislosti od vývoja počasia. "Mestský dispečing bude počas oboch dní sledovať situáciu v teréne a prispôsobovať nasadenie techniky a pracovníkov podľa toho, ako sa bude počasie vyvíjať," poznamenáva mesto, ktoré zároveň prosí o zvýšenú opatrnosť a pozornosť pri pohybe na cestách a chodníkoch.

Magistrát dáva obyvateľom do pozornosti taktiež horúcu linku zimnej údržby, ktorá je počas mimoriadne nepriaznivého počasia v prevádzke od 7.00 do 19.00 h, a to na telefónnom čísle +421 259 356 777. Podnety môžu Bratislavčania posielať aj prostredníctvom e-mailu zima@bratislava.sk. Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke odhrnieme.to.