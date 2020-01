Vlhová si prvé miesto musela podeliť: Jej slová v cieli hovoria za všetko

Obrovský slalom v Sestriere priniesol veľkú drámu. Petra Vlhová si prvé miesto musela podeliť s domácou Taliankou Federicou Brignoneovou, tretia skončila s odstupom jedinej stotiny sekundy Vlhovej najväčšia rivalka Shiffrinová.

"Je to skvelé zdieľať pódium s Federicou. Je to moje prvé pódium v obrovskom slalome v tejto sezóne a hneď je to víťazstvo. Som veľmi šťastná," povedala Vlhová do mikrofónu organizátorov krátko po skončení pretekov. Slovenská reprezentantka má na konte celkovo už 32. pódiových umiestnení vo Svetovom pohári, pričom svoju bilanciu upravila na 13 - 11 - 8.

"Veľmi som sa tešila, aj keď stotinka sekundy nie je nič, možno som trošku verila, že ju zdolám. Nakoniec rovnaký čas, no prvé víťazstvo a prvé pódium v obrovskom slalome v sezóne, tak sa teším," povedala Vlhová v cieli pre RTVS.

,,Baby jazdia rýchlo, každá si držala pozície, sústredila som sa na seba, v cieli som sa veľmi tešila, prvé na čo som pomyslela, bol moment z Mariboru, kedy som bola s Mikaelou narovnako," zaspomína si Vlhová na podobný moment zo SP v Slovinsku z minulého roka.

Svetový pohár v zjazdovom lyžovaní 2019/2020 - Sestriere (Tal.) - sobota:

Obrovský slalom žien: 1. Petra Vlhová (SR) a Federica Brignoneová (Tal.) obe 2:21,15 min, 3. Mikaela Shiffrinová (USA) +0,01 s, 4. Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,38, 5. Alice Robinsonová (N. Zél.) +0,44, 6. Meta Hrovatová (Slovin.) +0,92

Celkové poradie vo Svetovom pohári (po 17 z 39 pretekov): 1. Mikaela Shiffrinová (USA) 946 bodov, 2. Petra Vlhová (SR) 713, 3. Federica Brignoneová (Tal.) 665, 4. Wendy Holdenerová 467, 5. Michelle Gisinová (obe Švaj.) 405, 6. Viktoria Rebensburgová (Nem.) 373

Poradie v hodnotení obrovského slalomu v SP (po 5 z 9 pretekov): 1. Federica Brignoneová (Tal.) 375 bodov, 2. Mikaela Shiffrinová (USA) 314, 3. Marta Bassinová (Tal.) 264, 4. Petra Vlhová (SR) 253, 5. Alice Robinsonová (N. Zél.) 200, 6. Mina Fürst Holtmannová (Nór.) 199