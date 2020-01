Prvý rozhovor bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku po prepustení: Vsugeroval som si, že som na infekčnom

Komando nabehlo do domu v Hamuliakove, kde býva bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka (55), vo štvrtok v skorých ranných hodinách.

Už v piatok napoludnie bolo jasné, že za mrežami dlho nezostane. Po tom, čo ho eskortovali na výsluch do NAKA v Nitre, ho polícia navrhla držať väzobne. Prokurátor, ktorý má prípad na starosti, však rozhodol presne opačne - Trnka musí z cely von. Nový Čas ho zachytil práve pri východe z nitrianskej policajnej stanice. Trnku tam nikto nečakal, mobil mu zaistili, a tak ho redaktori autom zviezli na autobusovú stanicu pod podmienkou exkluzívneho rozhovoru.

Polícia ešte v piatok ráno informovala, že obvineného Trnku chcú stíhať väzobne. Dôvodom zadržania bola videonahrávka z januára 2009, na ktorej Trnka s exministrom Jánom Počiatkom zo Smeru preberajú, ako ututlať kauzu Lemikon, v ktorej Slovensko prišlo o milióny eur. Trnku elitní policajti poriadne dusili a z výsluchu ho pustili až po 8 hodinách, odkiaľ ho previezli rovno do cely, kde strávil aj noc. Vo štvrtok večer dostal spis na stôl prokurátor špeciálnej prokuratúry, ktorý mal rozhodnúť, či podá na súd návrh na vzatie do väzby.

Prokurátor pracujúci pod Dušanom Kováčikom však dôvody na to nevidel a dokonca sa mu nepozdáva ani samotné stíhanie. „Bolo zistené, že v danom prípade nebola naplnená objektívna stránka skutkovej podstaty trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ povedala hovorkyňa Jana Tökölyová. Trnku tak prepustili v piatok popoludní z nitrianskej polície. Nový Čas ho zachytil priamo pri odchode. Pred bránami ho nikto nečakal a Trnka nemal ani mobil, aby si zavolal odvoz.

Redaktori Nového Času ho tak zviezli na autobusovú stanicu, odkiaľ zamieril domov, a pomohli mu zavolať svojej manželke. Po ceste nám Trnka poskytol exkluzívny rozhovor. „V každom prípade sa osprchujem, lebo hygienické možnosti sú tam trošku obmedzené,“ povedal o svojich aktuálnych plánoch. Po tom, čo došiel domov do Hamuliakova, Trnka najskôr zamieril do neďalekej krčmy. Polícia zatiaľ nevie, aké ďalšie kroky podnikne. Podľa advokáta Róberta Bánosa sa po prepustení Trnku dá očakávať aj zrušenie stíhania.

Exkluzívny rozhovor: V cele som pozeral do plafónu

Je vám ľúto týchto obvinení?

- To je realita, s ktorou sa musím vyrovnať. Som obvinený za to, že som zachránil republike miliardu a pol.

Z čoho presne vás obvinili?

- Bol som obvinený z trestného činu zneužívania právomoci verejného činiteľa v druhom odseku, a to na základe tej skutkovej veci, že som mal v spolupráci s Počiatkom zrejme pripraviť mu nejaké výhody politického charakteru, keď som podával mimoriadny opravný prostriedok v rámci kauzy Tipos, kde som štátu vtedy zachránil 1,5 miliardy korún. To, že Počiatek pol miliardy vyplatil, to bolo v období, do ktorého som ja nemal možnosť zasahovať. To je všetko, čo vám môžem k tomu povedať.

Takže vy tvrdíte, že ste štátu zachránili 1,5 miliardy, áno?

- Ja to netvrdím, to je fakt. Tam je rozsudok Najvyššieho súdu.