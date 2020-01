Po Slovensku sa rozhoreli protesty proti ĽSNS: Mestá povstali proti fašistom!

Rastúce preferencie extrémistov z ĽSNS vyhnali ľudí do ulíc. Doposiaľ najväčší protest proti fašizmu sa vo štvrtok popoludní uskutočnil v Košiciach.

Ľudia sa zhromaždili na Hlavnej ulici, ktorá sa tak rozdelila na dva tábory. Účastníkov mítingu kotlebovcov razantný odpor domácich pomerne zaskočil, keďže ich prišlo takmer trikrát viac ako podporovateľov extrémistov. Nový Čas zisťoval, čo ľudí priviedlo do ulíc a či sa budú demonštrácie naďalej stupňovať.

Košičania nasledovali príklad ďalších ľudí, ktorí protesty po Slovensku usporiadali doteraz. Priebeh býva rovnaký – účastníci buď potichu, alebo otvorenými hlasnými pokrikmi demonštrujú proti mítingu fašistov. Zjednotení Košičania tak so sebou priniesli transparenty odsudzujúce politiku a rétoriku strachu zelených tričiek.

Hlavný predstaviteľ strany Marian Kotleba sa v druhom najväčšom meste pred svojich potenciálnych voličov neprišiel ukázať. Jeden z organizátorov Oto Hudec hovorí, že počas akcie nemali nijaký program ani vyhlásenia. „Naším cieľom bolo, aby občania rôznych názorov a menšín spoločne prišli v čo najväčšom počte vyjadriť postoj, a aby naše stretnutie bolo pokojné,“ povedal Hudec.

Aj keď z opozičného a majoritne zastúpeného davu sršal okrem hesiel proti fašizmu aj frustrujúci hnev, celý podvečer sa zaobišiel bez agresie či vážneho konfliktu. „Ľudia sa snažili vyjadriť to, že kotlebovci sú za hranicou demokratickej strany. Minulosť i súčasnosť ich predstaviteľov má znaky extrémizmu a cítia obavu z toho, že by sa takáto sila objavila vo vláde a mala by riadiť štát,“ povedal Hudec.

Na Hlavnej ulici sa stretlo dokopy asi 1 500 ľudí. Približne 1 200 z nich tvorili občania vyjadrujúci nesúhlas s extrémistickými postojmi. Medzi davom protestujúcich a hlúčikom podporovateľov Kotlebu organizátori mítingu postavili dodávky. Dva tábory oddeľovali aj policajti.

Protestujú viacerí

Košice sú ďalším mestom, ktoré sa otvorene a vo veľkom počte postavilo rozpínajúcim sa fašistom. Len tento týždeň to boli napríklad Sabinovčania, kde bolo medzi demonštrantami aj množstvo Rómov, ktorí nesúhlasia s nenávistnou politikou Kotlebu. Míting, ako i protest sa zaobišli bez incidentov, ľudia z oboch strán však po sebe vykrikovali.

„Nesúhlasíme s fašizmom na Slovensku... Nechceme fašistov vo vláde ani na Slovensku. My sa musíme k tomu vyjadriť, nemôžeme stáť a pozerať sa,“ povedal občiansky aktivista Ladislav Duda. Demonštrujúci sa pritom posledné týždne ukázali napríklad aj v Trenčíne, Bratislave, Považskej Bystrici či v Slovenskej Ľupči a Leviciach.

Je to dôležitý signál

Viera Žúborová, politologička

- Na preferencie ĽSNS to určite nebude mať vplyv. Oni majú svoju vlastnú rozbehnutú stratégiu, ktorá, ako vidíme, je úspešná a všetko, čo ide proti tomu, je skôr povzbudenie tábora ich odporcov. Skôr je to signál, že aktívni občania a rôzne iniciatívy stoja za tou časťou spoločnosti, ktorá sa cíti byť ohrozená kotlebovcami. Je to niečo ako pozitívny vzdor voči extrémistickým ideám. Je to jeden z mála nástrojov, ktorými sa dá bojovať proti radikálnej pravici, ktorá je na vzostupe.

Dvojsečná zbraň

Michal Vašečka, sociológ

- Tá skúsenosť ĽSNS je, že ľudia sa im vedia postaviť a vo väčších mestách vedia byť vo väčšom počte ako oni sami a to zohráva nejakú úlohu. Ale to nevieme posúdiť, pretože kotlebovci sa už dopracovali k tomu, čo sa dá nazvať „sektárska identita“, čo znamená, že čím viac na nich útočíte, tak tým viac sú tí ľudia presvedčení o svojej pravde. Môže to mať paradoxne ten efekt, že oni sa len utvrdia v tom, že majú pravdu, ale môže to znamenať aj to, že im nebudú pribúdať noví voliči.

