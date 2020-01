Vdovec po Bartošovej tvrdí, že mu exmanželka podpálila auto: Mal som ju zabiť!

Josef Rychtář (61), vdovec po speváčke Ivete Bartošovej († 48), prežíva nervydrásajúce chvíle.

Niekto mu totiž v noci pred domom podpálil strieborný volkswagen, na ktorom jazdí. Hasiči potvrdili, že šlo o jednoznačný úmysel. Extra.cz sa podarilo získať vyjadrenie suseda, ktorého útok na Rychtářa neprekvapil. ,,S množstvom ľudí sa tu dostal do konfliktu, nie je to práve najvzornejší sused. A to hovorím najmiernejším spôsobom, akým sa to dá povedať. Rád sa háda, nadáva a s niekým bojuje,“ povedal.

Vdovec Rychtář to však vidí inak! ,,Bol to nejaký duševný mrzák. Dovolím si tvrdiť, že viem, kto to urobil a znížil sa k tomuto. Auto nebolo moje, ale mojej sestry. Ja som ho len používal. Taká je realita. Som úplne presvedčený, aj moja rodina, že je za tým pani Nová a pán Havelka. Takže moja exmanželka a môj syn,“ povedal pre expres.cz. Podnikateľ sa poriadne rozohnil. ,,Najradšej by som zobral spravodlivosť do vlastných rúk. Čo robiť v tomto štáte? Zobrať sekeru a roztrieskať im hlavu. To je zákon. Tu sa nemôžeš spoliehať na štátny systém, ktorý nefunguje. Na čo by som mal brať ohľad,“ šokuje.

,,Nová, tu som mal zabiť, a mal by som odsedené. A toho fagana ktorému som zaplatil hypotéku a kúpil som mu auto, ten už zabudol. Maminka naňho previedla dom, tak už na všetko zabudol. Hlavne že robí u hasičov,“ zúri Rychtář. Expres.cz pripomína, že vdovec má s exmanželkou Darinou Novou napäté vzťahy, odkedy ju opustil kvôli speváčke Bartošovej. Keď tá zomrela, domáhal sa práva na dom, ktorý exmanželka Nová vlastní a nasťahoval sa doň. Ona ho z neho vypudila tak, že mu odpojila energie.