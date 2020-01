Kim Kardashian sa pretŕčala v odvážnych plavkách: Brucho a zadok von

Kim Kardashian (39) sa fanúšikom pochválila horúcimi fotografiami v plavkách.

Hviezda sociálnych sietí zverejnila zábery zo súkromnej pláže na dovolenke v mexickom Cabo San Lucas. Manželka rapera Kanyeho Westa (42) sa na záberoch nebála ukázať aj svoje brucho, bujný výstrih a pozadie.

"Myslím, že vôbec nezáleží na tom, aby som fotila tony fotiek v bikinách s tangami," uviedla Kim v novembrovom rozhovore pre magazín New York. "Dostala som sa do bodu, keď necítim potrebu s niekým držať krok," dodala. Na dovolenke si chcela podľa jej slov len užívať a relaxovať. "Poďme žiť reálny život a užívať si to. A keď sa stane, že si spravím fotku, tak fajn," dodala.

Odvážne zábery však boli na míľe vzdialené od jej plánov, ktoré spomínala v danom rozhovore. "Prechádzam nejakou formou prebudenia. Uvedomila som si, že keď si prechádzam Instagram pred deťmi, je tam po celý čas nahota. A aj ja som k tomuto stavu prispela. Na jednej z mojich ikonických fotografií som celá naolejovaná a mám potrhané šaty," priznáva módna ikona.