Studenkovú by ste za susedu mať nechceli: Nad jej vyhlásením budete len neveriacky krútiť hlavou

Chce mať od nich svätý pokoj! Herečka Zdena Studenková (65) je povestná tým, že priamo povie, čo jej slina prinesie na jazyk.

Tentoraz si zobrala na paškál svojich susedov na bratislavskej Kolibe, kde býva s partnerom, hudobníkom Braňom Kostkom (48). Ako vysvitlo, obyvatelia tohto obytného domu budú Zdene márne klopať na dvere... Zdena Studenková už niekoľko rokov obýva panelák v lukratívnej časti hlavného mesta. Na bratislavskej Kolibe nažíva so svojím partnerom Braňom Kostkom. Pre svojich susedov však majú dvere vždy zatvorené. „Ja nechodím žobrať k susedom,“ odvrkla urazeným tónom herečka, keď bola hostkou v relácii Chart Show.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Reagovala tak na poznámku herca Juraja Kemku, ktorý sa jej spýtal, či by jej nepomohli susedia, keby jej v domácnosti niečo chýbalo. Podráždene zareagovala aj na poznámku moderátorky Adely Vinczeovej, ktorá jej povedala, že to je predsa komunikácia medzi susedmi. „Ale daj mi pokoj, šak ja ani neviem, kto tam býva! A načo? A najviac zo všetkého by som nenávidela, keby mi hocikto hocikedy zaklopal na dvere, že ,daj mi dve vajíčka‘. To by ma šľak trafil!“ rozhorčila sa Zdena, ktorá vzápätí dodala, že jej návštevy musia byť vždy vopred ohlásené. „A okrem toho Braňo si zo mňa robí vtipy, že keď má k nám prísť upratovačka, tak predtým upracem,“ dodala odhodlane prominentná obyvateľka bratislavského paneláka.