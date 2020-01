Lobotka už zarezáva v novom klube: Hamšík ma asi vychválil, keď ma Neapol kúpil

Konečne sa môže sústrediť iba na futbal! Slovenský reprezentačný záložník Stanislav Lobotka (25) prestúpil v stredu zo španielskeho tímu Celta Vigo do talianskehoNeapola za 20 miliónov eur a ďalšie štyri môžu dostať vo forme bonusov.

Kontrakt podpísal do júna 2024 a denníku Nový Čas po prvom tréningu v novom pôsobisku poskytol aj rozhovor!

? Prestup do Neapola sa v stredu definitívne zrealizoval. Ste radi, že už to máte za sebou a môžete sa sústrediť iba na futbal?

- Áno, pretože posledné dni som bol iba v hoteli, bolo to už trošku „na hlavu“. Všetky formality mám za sebou, takže už sa teším na nové pôsobisko.

? Aké sú vaše prvé pocity z príchodu do talianskeho klubu?

- Iba pozitívne. Prišiel som do klubu, kde futbal vnímajú ako náboženstvo, čo je úplne iné ako v Španielsku. Neapol navyše každoročne účinkuje na európskej scéne, takže aj z toho pohľadu to beriem ako posun v mojej kariére.

? S akými ambíciami prichádzate?

- Vybojovať si miesto v základnej zostave, aj keď viem, že to nebude ľahké, pretože Neapol má kvalitné mužstvo. Chcem sa ukázať v najlepšom svetle.

? Kontrakt ste podpísali na 4,5 roka. Bolo vašou prioritou uzavrieť dlhodobejšiu zmluvu?

- Som mladý hráč, iba nedávno som mal 25 rokov. Takže aj to bol dôvod, prečo mi Neapol ponúkol taký dlhý kontrakt. A to ma aj teší, že majú so mnou dlhodobé plány.

? V posledných týždňoch sa v zahraničných médiách objavovali informácie aj o záujme anglického Arsenalu či španielskeho Realu Madrid. Mali ste od nich konkrétne ponuky?

- Hoci sa o tom hovorilo, jednako reálne neboli od nich žiadne ponuky. Prioritou bol Neapol, ktorý mal o moje služby záujem od konca minulého roka. Som rád, že sa to zrealizovalo, aj keď prestup z Celty Vigo nebol jednoduchý.

? Do akej miery mal prsty v tomto prestupe Marek Hamšík, ktorý vyše desať rokov pôsobil v Neapole a stal sa klubovou ikonou?

- Keď sa Mareka pýtali, tak určite povedal o mne svoj názor, a asi bol dobrý, keď ma kúpili (smiech). S Marekom som o Neapole veľa hovoril, dal mi cenné informácie.

? V Neapole ste si vybrali dres s číslom 68. Má to niečo spoločné s hokejovou hviezdou Jaromírom Jágrom?

- Áno, pretože Jágr je mojou športovou inšpiráciou.

? Absolvujete už v sobotu premiéru proti Fiorentine?

- To už bude záležať iba na trénerovi, či ma pošle na trávnik.

Stanislav Lobotka

 narodený: 25. novembra 1994 Veľká Hradná (okr. Trenčín)

 post: záložník

 cena: 20 miliónov eur

 číslo dresu: 68

 kluby: Trenčín, Jong Ajax, Nordsjaelland, Celta Vigo, Neapol

 reprezentácia: 22 štartov/3 góly

Zapláta dieru po Jorginhovi?

Vedenie Neapolu očakáva od slovenského futbalistu Stanislava Lobotku vystuženie stredovej formácie a hlavne zaplátanie diery po brazílskom hráčovi Jorginhovi (28), ktorý ešte v lete 2018 odišiel do londýnskeho klubu FC Chelsea!

O služby slovenského futbalistu mal veľký záujem aj lodivod Neapolu Gennaro Gattuso, ktorý pred oficiálnym podpisom zmluvy s Lobotkom aj telefonoval. ,,Áno, volal mi aj tréner Gattuso. Je to veľká osobnosť, pamätám si ho ešte ako hráča, keď som bol mladý. Bol to vynikajúci futbalista,“ vyjadril sa slovenský reprezentant na margo trénera, ktorý vie, že v klube i u fanúšikov sú od neho veľké očakávania. V talianskych médiách sa hovorí najmä o tom, že Lobotka by mal zaplátať v základnej zostave dieru po brazílskom ofenzívnom záložníkovi Jorginhovi, ktorý v lete 2018 odišiel z klubu do FC Chelsea. „Urobím všetko preto, aby som získal miesto v zostave a odvďačil sa klubu za dôveru,“ reagoval Lobotka.