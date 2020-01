Svitko sa musí vysporiadať s náročnými podmienkami: Periem v rukách za 3 eurá!

rijád - Každý oddychuje po svojom. Jedenáste púštne dobrodružstvo Štefana Svitka (37) na prestížnych pretekoch Rely Dakar je opäť poriadne namáhavé.

Práve preto nezaškodí, keď môžu pretekári z času na čas vypustiť paru. Svitko sa potrebuje odreagovať hlavne mentálne. Napríklad pri jednoduchej práci, akou je pranie v rukách. Slovenský pretekár na sociálnych sieťach otvorene priznal, že počas legendárnych púštnych pretekov nemá problém s kondíciou, ale skôr s hlavou.Po zobudení idem hneď na raňajky, operiem veci a som spokojný. Periem si v rukách za tri eurá,“ smial sa Svitko na facebooku.

„Ja nepotrebujem nejakú špeciálnu regeneráciu pre fyzickú kondíciu. Skôr si potrebujem oddýchnuť z psychickej stránky. Z tohto pohľadu je to náročné. Keď len tak sedím s chalanmi a debatíme, tak prídem na iné myšlienky. Išli sme sa spolu pozrieť aj do mesta. To sa mi páčilo,“ dodal vážnejšie. „Primárne sa držím hesla, že najviac energie musím načerpať v októbri, novembri a decembri, keď doma orechy váľam,“ dodal opäť s úsmevom. „Ale, ako som povedal, telo to zvláda v pohode. Všetko je to o hlave,“ uzavrel Svitko.