Mamička Laura († 35) zomrela po tom, čo si zlomila členok: Rodina je v úplnom šoku

Laura Griffiths, učiteľka a dvojnásobná mamička z anglického mesta Huddersfield, si zlomila členok.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Stalo sa tak v decembri počas večera, kedy si vyrazila von s kamarátkami. V nemocnici podstúpila bežnú operáciu, kedy jej do končatiny vložili skrutky a nohu jej potom zasadrovali. Lenže Laura počas pobytu v nemocnici dostala v postihnutej končatine trombózu hlbokých žíl. V dôsledku toho utrpela pľúcny infarkt, keďže prísun krvi do jej pľúc ostal zablokovaný. 31. decembra, dva týždne po tom, čo si zlomila členok, Laura zomrela. Ostali po nej malé detičky (2 a 4 roky) a úplne šokovaná a zdrvená rodina.

,,Je to príšerný šok, naša rodina je zlomená,“ cituje Mirror jej sestru Rachel Fomiatti. Laura mala tri vysokoškolské tituly, pracovala ako sociálna pracovníčka a učiteľka pre zdravotne znevýhodnené deti. Po smrti jej odkazy na sociálnej sieti nechali desiatky smútiacich. ,,Bola jednoducho úžasná, vždy sme to vedeli. Teraz je vidieť, ako veľa ľudí si myslelo to isté. Ovplyvnila veľa životov a nás zaplavujú správy a kvety, ktoré by Laura absolútne milovala,“ hovorí Rachel. Nečakanú smrť učiteľky budú v nemocnici vyšetrovať.