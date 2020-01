Politické zemetrasenie v Rusku: Putin vymenoval do nových funkcií Mišustina a Medvedeva

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok podpísal výnos, ktorým za predsedu ruskej vlády vymenoval Michaila Mišustina.

Výnos nadobudol účinnosť dňom jeho podpísania, informovala agentúra Interfax. Putin podpísal menovací dekrét po tom, ako Štátna duma, dolná komora ruského parlamentu, schválila kandidatúru Mišustina na post predsedu vlády, ktorú do parlamentu predložil prezident.

Mišustin sa stal premiérom deň po tom, ako Putin predniesol svoj výročný prejav, v ktorom navrhol rad zmien a dodatkov do ústavy Ruskej federácie. Podľa Putinovej predstavy by tieto zmeny mali viesť k posilneniu právomocí premiéra a členov vlády pri súčasnom zachovaní Ruska ako silnej prezidentskej republiky. Nové právomoci by mal získať aj parlament.

Krátko po oznámení týchto Putinových zámerov podal premiér Dmitrij Medvedev demisiu. Odstúpila aj jeho vláda.

Nový predseda vlády musí teraz v súlade s ústavou najneskôr do týždňa predložiť prezidentovi zoznam svojich kandidátov na jednotlivé posty podpredsedov vlády a federálnych ministrov.

Pokiaľ ide o Medvedeva, Putin vo štvrtok podpísal výnos o vytvorení postu námestníka Bezpečnostnej rady Ruskej federácie a ďalším výnosom do nej vymenoval Dmitrija Medvedeva, uviedla agentúra TASS.