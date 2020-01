Xavi Hernández otvorene o ponuke trénovať Barcelonu: Prečo ju odmietol?

Po prehre futbalistov FC Barcelona s Atléticom Madrid (2:3) v semifinále Španielskeho superpohára sa funkcionári "blaugranas" stretli s bývalým stredopoliarom tohto klubu Xavim Hernándezom, aby mu predostreli ponuku prevziať mužstvo po Ernestovi Valverdem.

Toho napokon v pondelok odvolali z funkcie. Novým koučom barcelonského mužstva sa však nestal Xavi, ale niekdajší lodivod Betisu Sevilla či Las Palmas Enrique "Quique" Setién.

"Stále mám veľkú túžbu jedného dňa trénovať Barcelonu. Priznávam, že Éric Abidal a Óscar Grau (riaditelia klubu, pozn.) mi predložili ponuku, ale neprijal som ju, pretože som cítil, že ešte je príliš skoro a nenadišiel ten správny čas, aby som trénoval v Barcelone. To však neznamená, že to nie je môj sen," povedal kouč katarského klubu Al-Sadd podľa webu španielskeho denníka AS.

Xavi strávil takmer celú profesionálnu hráčsku kariéru v drese katalánskeho klubu. Na konci sezóny 2014/2015 sa rozlúčil s organizáciou zo štadióna Camp Nou a zamieril do katarského Al-Saddu, kde si ešte zahral niekoľko sezón pred vlaňajším definitívnym odchodom do futbalového dôchodku.