Vojvodkyňa Kate pošepkala postihnutému chlapcovi tajomstvo: Plánujú s Williamom ďalšie dieťa?

Vojvodkyňa z Cambridge (38) trpela na začiatku všetkých troch tehotenstiev silnou nevoľnosťou.

Musela byť kvôli tomu dokonca hospitalizovaná, ale ani to ju neodrádza od predstavy, že by otehotnela štvrtýkrát. Lenže jej manžel princ William (37) je proti. Budúca britská kráľovná to odhalila na stretnutí s verejnosťou v stredu 15. januára.



Kate sa v Bradforde rozprávala s jedným zo svojich fanúšikov, ktorý jej po každom pôrode poslal gratuláciu. Vojvodkyňa dvadsaťpäťročného Josha Macplaceho uistila, že na ďalšom blahoželaní ušetrí. Nebude potrebné.

,,Nemyslím, že chce William ďalšie deti," zverila vojvodkyňa Macplacemu, ktorý trpí autizmom a DiGeorgeovým syndrómom. Kate ho pri lúčení objala. Vojvodovia z Cambridge majú šesťročného Georgea, štvorročnú Charlotte a 21-mesačného Louisa.

