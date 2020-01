Adriana prišla o Kristiána († 1), Kristínku († 2) a Viktóriu († 3): Deti mi podpálil žiarlivý druh horiacou špongiou

Z tej hrôzy sa už nikdy nespamätá. Košičanka Adriana (30) prišla v utorok o svoje tri maličké deti. Kristián († 1), Kristínka († 2) a Viktória († 3) tragicky zahynuli pri požiari provizórneho obydlia v záhradkárskej lokalite v mestskej časti Juh.

Horiace peklo mal podľa očitých svedkov rozpútať Adrianin druh Tibor (31), ktorý skončil s popáleninami v nemocnici. Jeho najbližší vravia, že mu dlho vyčítali nadmerné užívanie drog a liekov. Keď v utorok ráno odišla z domu k susede, nemohla tušiť, že svoje najmenšie deti vidí naposledy. Adriana bola na materskej dovolenke s ročným Kristiánkom. Staršie deti Kevin (7), Daniel (11) a Marek (13) sa chystali do školy, keď sa na Jarmočnej ulici rozpútalo peklo.

„Keď som bola u susedky, pribehol za mnou syn Tibor (4) a povedal, že otec mal v ruke veľkú špongiu, ktorú podpálil a položil na posteľ. Keď som prišla a otvorila dvere, zvnútra chatky šľahali veľké plamene. Vyšiel von, bol popálený, deti nestihol vybrať. Ja sama som už nemohla nič robiť,” spomína Adriana so slzami. Kým hasiči uhasili požiar, čakala v sanitke so štyrmi deťmi, ktoré jej ostali. Jej druh Tibor, ktorého aj polícia označila za podozrivého, leží v šačianskej nemocnici s vážnymi popáleninami.

Noc po tragédii strávila rodina u Adrianinho otca na Luníku IX, kde má aj trvalý pobyt. „Neviem, čo budeme robiť, nemám s deťmi kam ísť,” podotkla. Najviac ju trápi, že nemôže pochovať malé nevinatka. Tibor mal podľa Adriany a jej príbuzných problémy s drogami a liekmi, ktoré nadmerne užíval a kombinoval. Myslia si, že práve po nich dostal hrozný skrat.

„Dohovárali sme mu, nech s tým prestane, bral nám peniaze, nemala som dať deťom čo do úst. Hovorila som mu, nech ide preč, že ja takto nechcem žiť. Presne kvôli tomu som odišla z Luníka, odmietal od nás odísť,” spomína Adriana. Susedia z Jarmočnej ulice spomínajú, že Tibor začal žiarliť po tom, ako si Adriana našla mladšieho partnera. Osobné vzťahy však matka komentovať nechcela. „Nikdy som si nemyslela, že by niečo také mohol urobiť. Zhorelo nám všetko, doklady, rodné listy, oblečenie a to najcennejšie, moje detičky,” povedala s obrovským žiaľom a so slzami dodala, že mu to nikdy neodpustí. Tragický prípad vyšetruje polícia.