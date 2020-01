Novinka v bratislavskej MHD: Do starších kĺbových autobusov namontujú klimatizáciu

Do kĺbových autobusov bratislavskej MHD typu SOR NB 18 City, rok výroby 2010 a 2012, namontujú 68 kusov klimatizácií.

Dopravný podnik Bratislava (DPB) koncom decembra podpísal zmluvu s firmou Zliner za 1.278.400 eur bez DPH. Firma vzišla z verejnej súťaže. Vyplýva to z oznámenia o výsledku verejného obstarávania zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

Dopravca vysúťažil dodanie a montáž klimatizácií do kĺbových autobusov, a to do priestoru pre cestujúcich. S víťaznou firmou DPB podpísal rámcovú dohodu. Zmluva sa uzavrela na dva roky. Dopravný podnik Bratislava pôvodne pri vypísaní tendra predpokladal cenu zákazky na 1.285.200 eur bez DPH. Súťažou sa podarilo hodnotu znížiť na 1.278.400 eur bez DPH.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo ešte v júni 2019 avizoval, že mesto plánuje nasledujúce mesiace namontovať klimatizáciu do 70 autobusov a do 29 električiek. Plánuje tiež nákup 84 nových klimatizovaných vozidiel. Do leta 2020 sa tak má zvýšiť percento klimatizovaných autobusov na 78 a v prípade električiek na 61 percent. V roku 2021 plánuje DPB nákup 50 nových 12 metrov dlhých klimatizovaných autobusov a 16 nových klimatizovaných trolejbusov. "V roku 2022 je naplánovaný ďalší nákup a obnova 100 nových klimatizovaných autobusov a 30 plne nízkopodlažných klimatizovaných električiek. To znamená, že v lete 2022 by mal mať DPB vo svojom vozovom parku už 100 percent klimatizovaných autobusov, 95 percent trolejbusov a 82 percent električiek," spresnil Vallo.

DPB mal k júnu 2019 klimatizáciou vybavenú zhruba polovicu vozidlového parku a všetky tieto vozidlá sú označené piktogramom. Z 513 autobusov bolo v júni 286 klimatizovaných, zo 130 trolejbusov bolo klimatizovaných 120 a zo 194 električiek malo klimatizáciu 60.