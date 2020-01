Kráľovná vydala ku kauze Harryho zriedkavé komuniké vo svojom mene: Čo sa skrýva za vyhlásením

Takto to prebiehalo! Kráľovná Alžbeta (93) po rokovaní o budúcnosti Harryho (35) a Meghan (38) zverejnila zriedkavé vyhlásenie vo svojom mene. V ňom uviedla, na čom sa dohodli.

Ešte pred samotným rokovaním, na ktorom sa zúčastnili aj Harryho otec Charles (71) a brat William (37), sa uskutočnilo jedno súkromné stretnutie. Harry totiž prišiel do kráľovninho sídla v Sandringhame o dve hodiny skôr, aby sa mohol s babičkou porozprávať osamote a vysvetliť jej svoje pohnútky. Plánovaný telefonický hovor s Meghan sa napokon neuskutočnil. Nedalo sa totiž zaistiť, aby nebol odpočúvaný.

Samotné vyhlásenie bolo síce stručné, britská tlač v ňom však číta aj medzi riadkami. Denník Daily Mail priniesol vysvetlenie, čo sa za ním skrýva.

Kráľovské komuniké Otvoriť galériu Vyhlásenie jej veličenstva kráľovnej Zdroj: anc Dnes viedla moja rodina veľmi konštruktívne rozhovory s mojím vnukom a jeho rodinou.

Fakt, že kráľovná vydala vyhlásenie vo svojom mene a spomína „moju rodinu“ a „vnukovu rodinu“ je zámerný a súčasne veľavýznamný. Kráľovnú hlboko ranili udalosti posledného týždňa, nepáči sa jej však ani reakcia verejnosti, ktorá sa postavila úplne proti Harrymu. Kráľovná tiež chce, aby svet videl, že nie je len šéfkou „firmy“, ale aj babička.

Moja rodina a ja plne podporujeme túžbu Harryho a Meghan vytvoriť nový život ako mladá rodinka.

Tým, že Harryho a Meghan volá krstnými menami, je vyhlásenie viac osobné a zdôrazňuje, že to nie je len kráľovská kríza, ale aj rodinný problém. Vyvoláva to však aj špekulácie, že pár by mohol stratiť svoje tituly a prípadne aj štatút kráľovskej výsosti. Neskôr síce spomína ich titul vojvodov zo Sussexu, ale podľa zdrojov zvnútra nemožno v tomto štádiu nič vylúčiť.

Hoci by sme uprednostnili, ak by ostali plnohodnotnými členmi kráľovskej rodiny, rešpektujeme a a chápeme ich želanie žiť nezávislejší život ako rodina, zatiaľ čo ostanú vzácnou súčasťou mojej rodiny.

Kráľovná aj ďalší členovia rodiny dali jasne najavo svoju bolesť z posledných udalostí. Tiež ich šokovalo, že Harry sa cíti vylúčený z plánov na budúce zoštíhlenie kráľovskej rodiny. Dali mu totiž jasne najavo, že aj v budúcnosti bude kľúčovým prvkom rodiny. Prinášal pocit radosti zo života a budú im aj s Meghan chýbať. Kráľovná však chápe jeho nechuť podriadiť sa konvenciám.

Nedostatok detailov tu jasne hovorí, že mnoho vecí treba ešte doriešiť. Harry a Meghan by mohli zarábať milióny ako „globálna značka“. No nebude lacné udržiavať životný štýl s cestovaním a najmenej dvomi domami. Nič sa nehovorí ani o tom, či Charles bude naďalej platiť synovi vyše 2 milióny eur ročne ako doteraz. Nespomína ani ochranku a konzulárnu pomoc a ďalšie veci fi nancované daňovými poplatníkmi.

Preto bolo dohodnuté, že bude prechodné obdobie, počas ktorého vojvoda a vojvodkyňa zo Sussexu budú tráviť čas v Kanade a v Británii.



Toto je kráľovská barlička. Tým, že presťahovali svojho syna, psy a domácnosť do Kanady, dali Harry a Meghan jasne najavo, že sa nechcú vrátiť. Kráľovná nemá na výber. Nemôže im nariadiť bývať v Británii. Preto kapitulovala a týmto len formalizuje stav, ktorý nastal.

Sú to zložité záležitosti, ktoré musí moja rodina vyriešiť a treba urobiť

ešte veľa práce, ale požiadala som, aby sa konečné rozhodnutie dosiahlo v najbližších dňoch.

Tu kráľovná priznáva, že je v neznámych vodách, ale jasne dáva najavo svoje odhodlanie neúnavne pracovať na dosiahnutí elegantného riešenia.