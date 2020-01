Výpoveď korunného svedka Zoltána Andruskóa v prípade Kuciak: Signálom po vražde bola správa o defekte

Do súdnej miestnosti vstúpil v modrom väzenskom mundúre oblečený do nepriestrelnej taktickej vesty a na hlave mal čiernu kuklu. Do Pezinka ho eskortovali priamo z cely.

Klúčový svedok obžaloby Zoltán Andruskó (42) sa k spotredkovaniu likvidácie Kuciaka a jeho priateľky už priznal a koncom minulého roka ho sudca na samostatnom konaní poslal na 15 rokov za mreže. Svedeckou výpoveďou mal žalobcom pômôcť dokázať vinu u ďalších obžalovaných. Podrobne opísal, ako došlo k poprave mladého páru a označil Zsuzsovú a Kočnera ako objednávateľov.

Andruskó začal svoj výstup pred senátom už bez kukly na hlave ospravedlnením rodinám zavraždeného páru. „Je mi to strašne ľúto, čo sa stalo. Neviem, ako to napraviť, to sa asi nedá, spravím pre to všetko, aby som veci dal do poriadku,“ vyhlásil Andruskó, ktorý priblížil, že Zsuzsovú pozná vyše 8 rokov a zoznámili sa cez pokec. Zsuzsová si od neho mala viackrát požičať peniaze, ktoré jej vraj dal k dispozícii aj na plastickú operáciu pŕs. Po čase ako ju lepšie spoznal z nej začal mať Andruskó strach. „Bál som sa ani nie tak Aleny Zsuzsovej, ale tých ľudí, čo za ňou stáli. Mal som rešpekt, vedel som, čoho je schopná,” a doplnil. Kuciak ako náhradník

Zsuzsová si ho mala pôvodne najať na vraždu prokurátora Maroša Žilinku za čo od nej aj zobral zálohu 20-tisíc eur. Keď plán na jeho odstránenie stroskotal, chcel jej peniaze vrátiť, čo Zsuzsová odmietla a na stretnutí v aute mu ukázala ďalší cieľ. „Doniesla laptop, mala USB kľúč a povedala, že tu má nejakého novinára. Zapla počítač, dala tam USB kľúč a bolo tam strašne veľa mien, otvorila zložku s menom Kuciak.

Vyzeralo to tak, akoby ho sledovali, bolo to profesionálne vypracované,“ povedal svedok s tým, že mu Zsuzsová spravila fotky Kuciaka do mobilu. Keďže sa bál, ponuku sa rozhodal prijať. Žurnalistu mali najskôr Marček a Szabó uniesť a až potom zabiť tak, aby sa nenašlo telo. „Ja som sprostredkoval medzi Alenou Zsuzsovou a pánom Szabóom na pokyn pána Kočnera vraždu Jána Kuciaka,” priznal Andruskó pri výpovedi.

Dohodli sa, že za likvidáciu novinára zinkasujú 50-tisíc eur plus zálohu, ktorú už mal za neúspešné zabitie Žilinku. So Zsuzsovou si dohodli signál, ako jej dá vedieť, že Marček so Szabóom vykonali popravu - cez aplikáciu Threemu jej napísal, že mal na aute defekt. „Keď som jej povedal, že tam bola aj druhá osoba a že to neprebehlo podľa plánov, teda že ho neuniesli, tak sa nahnevala,” opísal reakciu Zsuzsovej na to, že zabili aj Martinu Kušnírovú.

Klúčový svedok povedal, že s Kočnerom aj párkát komunikoval prostredníctvom Zsuzsovej mobilu. Mal mu takto pomáhať prepísať firmu, ktorá stavala Bonaparte, na bieleho koňa: „Zsuzsová nemá na to, aby riešila ekonomické veci, tak som cez jej telefón komunikoval písomne s Kočnerom.“ Tvrdí, že Zsuzsovej záležalo na tom, aby nájomní vrahovia nevedeli, kto je skutočný objednávateľ.

„V žiadnom prípade som nemal spomínať Kočnera. Mal som povedať, že objednávka ide od nejakého Rusa, ktorý má problém s médiami,“ priblížil muž, ktorý sa priznal pokyny od Zsuzsovej. Kočner mal podľa Andruskóa vplyvných známych, čo bol jeden z dôvodov, prečo sa bál ísť na políciu. „Viackrát som počul Kočera v telefóne. Presne som vedel, aké má kontakty, s akými politkmi je v kontakte, vedel som, aký vzťah mal s generálnym prokurátorom,“ skonštatoval a medzi osoby, na ktoré má dosah, zaradil aj politikov Smeru Fica, Glváča, Kaliňáka či Počiatka.

Šum v pojednávacej miestnosti zavládol, keď pred senát predstúpil Michal Varga. Už po pár sekundách sa ukázalo, že predvolaný svedok je bývalým majiteľom domu vo Veľkej Mači, ktorý kúpili Ján s Martinou. Muž je menovcom Michala Vargu, ktorého Szabó označil za predajcu jednej zo zbraní pre Marčeka. „Tu asi došlo k omylu,” uviedol Varga na začiatku. Súd ho napokon poslal domov s tým, že sudkyňa sa mu ospravedlnila. „Súd bude skúmať, ako došlo k zámene osôb a predvolá požadovaného svedka opätovne,“ dodala predsedníčka senátu Ružena Sabová.