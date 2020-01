Slovenka pracuje v kníhkupectve, zverejnila TOP hlášky ľudí: Typy zákazníkov, ktorých by ste tu nečakali

Často sa na internete objavujú anonymné sťažnosti predavačiek, ktoré pri svojej práci prichádzajú do kontaktu s rôznymi ľuďmi.

Sťažujú sa najmä na správanie sa zákazníkov, ktoré neraz hraničí s drzosťou a aroganciou. Slovenka zverejnila na Priznaniach žien na Facebooku typy ľudí, s ktorými sa v práci stretla. Uverejnila ich reakcie a pridala k nim tie svoje, ktoré si len v duchu myslí...

"Ahojte. Nechcem sa k ničomu priznať, len si "vyliať" zlosť z arogantných zákazníkov. Viem, že je to otrepaná téma, ale musím to dať zo seba von. Ľudia, prečo musíte byť takí nedočkaví, arogantní, zlí? Svoju prácu milujem, takisto aj kolegov a ruku na srdce, kto sa nestretol s arogantným zákazníkom ani raz v živote, no toto je už moc.

"To už zatvárate?" No nie, budem tu nocovať pokojne celú noc a ani domov nemusím ísť.

"Už dlho stojím v rade, prečo to ide tak pomaly?" Kým mi vytlačí bloček z tej blbej ekasy, tak to trvá a trvá...

"Nedá sa urobiť zľava pre moje krásne oči?" Naozaj? Aj keby si mal oči ako Witcher, nedá sa...

"Nemám bloček, však len mi vymeňte kus za kus." NO NIE...

"O čom je táto kniha? A táto? A táto?" Prepáčte, pani, že neviem, o čom sú tisícky kníh...

Každého zákazníka sa pýtame, či si prosí tašku. "Nepýtajte sa, však tu mám auto." Aha, prepáčte, že nevidím cez steny a neviem, že ste prišli autom. Ani mne sa nechce 569x za deň pýtať sa, či si zákazník prosí tašku.

Niektorí zákazníci nevedia povedať ani bú ani mú a prvá ich otázka znie: "A koľko toto stojí?" Milá pani a Vás nenaučili doma zdraviť?

Milé niektoré mamičky, veľmi vám ďakujem, že vaše deti sú tak dobre vychované, že knihy len tak padajú, deti vrieskajú a hádžu sa na zem (prípadne do poličky). To im vážne neviete povedať?

Mne sa rozum zastavuje z tých ľudí, ktorí by chceli všetko zadarmo. "Kedy budete mať v zľave tú knihu? A tú? A ten kalendár, čo stojí 3 eurá, kedy budete mať v zľave? A tie knižky, ktoré sú v zľave, nezlacnia ešte viac?" NIE NIKDY.

"A to len toľko kalendárov a diárov máte?" Pani, tieto kalendáre sú tu už od októbra, mali ste kopu času, tak sa nesťažujte.

O tom, ako nás posielajú do teplých krajín, ani nehovorím. Ale potom prídu zákazníci, ktorí pozdravia, aj zavtipkujú, sú vďační, milí a ty vieš, že ľudskosť ešte nevymrela. Vďaka za vás!"