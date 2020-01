Hokejové MS 18-ročných: Štadión v Spišskej Novej Vsi je už na šampionát pripravený!

Majú vymaľované. Aprílový svetový šampionát mladých hokejistov do 18 rokov skupiny B by sa na Spiši mohol začať už aj zajtra. Organizátor je pripravený a na novoveskom zimnom štadióne to aj vidieť. Za posledných viac ako desať rokov doň investovali približne až 4 milióny €. Treba veriť, že šampionát bude úspešný aj pre našich hráčov.

Primátor Spišskej Novej Vsi Pavol Bečarik potvrdil, že vytvoria výborné podmienky a prispejú k tomu, aby naši hokejisti postúpili medzi elitu. Prezident Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) Miroslav Šatan uviedol, že naši chlapci budú mať domácu podporu v hľadisku a majú jasný cieľ prebojovať sa medzi najlepších na svete. „K tomu sme vytvorili aj projekt 18-ky v Piešťanoch a v spolupráci so župami tiež hokejové akadémie, aby mladé talenty neodchádzali do zahraničia, ale zostávali doma,“ spomenul Šatan. Z Lobotku a Nízlovej sú už rodičia: Prvá fotka dcérky Lindy! Priamo na zimáku, ktorý sa síce začal stavať ešte v 70. rokoch, no skolaudovali ho až o 20 rokov neskôr, Nový Čas zastihol správcu Jozefa Hrubého. Jeho dedo tento štadión staval a pracoval tu aj otec. „Teoreticky by sa MS mohli začať už zajtra. Treba len skontrolovať technický stav a maliarskymi úpravami pre- jdú niektoré priestory, tiež robíme plánované revízie. Rolba je v poriadku, kapacita stánku je 3 800 miest,“ povedal Hrubý. Každé mužstvo bude mať svoj komfort vo vlastnej šatni a prichystané sú aj priestory pre realizačné tímy. Vstupenky budú v predaji od februára. MS hokejistov do 18 rokov (skupina B) Miesto: Spišská Nová Ves

Termín: 13. - 19. 4. 2020

Mužstvá: Slovensko, Kazachstan, Nórsko, Dánsko, Japonsko a Francúzsko

Ceny denných lístkov: 12 €