Úspory v II. pilieri rekordne rástli: Aký fond si vybrať, aby ste zarobili?

Do druhého piliera ľudia vstupovali nielen preto, aby na penzii neboli až takí odkázaní na štát, ale aj preto, aby niečo zarobili. Kým v roku 2018 bola väčšina fondov v strate, vlani sa situácia otočila.

Výnosnosť v negarantovaných bola v priemere 25 % a aj tie bez rizika čo-to zarobili. Odborníci varujú, že sporitelia majú nevhodne rozložené úspory, preto toho veľa nezarobia. Koľko prostriedkov by sme mali dať do rizikovejších a aké percentá staviť na istotu.

Dobrá správa takmer pre 1,6 milióna Slovákov sporiacich v druhom pilieri. Ich vložené peniaze v minulom roku výrazne zarábali. Podľa Asociácie dôchodkových správcovských spoločností bol rok 2019 z hľadiska zhodnotenia rekordným. Sporiteľom v najvýkonnejších akciových či indexových fondoch narástli dôchodkové úspory v priemere o viac ako štvrtinu, v garantovaných fondoch bolo zhodnotenie tiež nadpriemerné.

Do druhého piliera vstúpilo v roku 2019 vyše 80-tisíc ľudí, čo je historicky najvyšší počet nových sporiteľov, vynímajúc rok otvorenia novodobého dôchodkového systému. „Za záujmom sporiteľov o druhý pilier vidíme rastúcu dôveru v súkromné dôchodkové sporenie a niekoľkoročnú stabilitu v tejto oblasti,“ hovorí Miroslav Kotov, predseda Predsedníctva Asociácie dôchodkových správcovských spoločností (ADSS).

Rast v negarantovaných fondoch v priebehu roka dosiahol 12,71 až 32,09 percenta a v garantovaných dôchodkových fondoch 0,95 až 5,44 percenta. Výborné výsledky fondov súvisia so silným rastom cien akcií a s poklesom výnosov dlhopisov na finančných trhoch. Peniaze však máme zle a nevýhodne rozložené. Približne 72 percent úspor je uložených v garantovaných dôchodkových fondoch, pričom vzhľadom na vek sporiteľov by mala byť významne väčšia časť v negarantovaných fondoch.

Po vstupe nemožno vystúpiť

vstup do II. piliera je dobrovoľný a môže tak urobiť každý do veku 35 rokov

po vstupe nemožno zo systému vystúpiť, meniť možno DSS a rozloženie prostriedkov vo fondoch

v tomto roku 13 % odvodov smeruje do Sociálnej poisťovne a 5 % na účet v DSS

z vašej výplaty ide 18 % na dôchodkové poistenie, z toho 13 % odvodov smeruje do Sociálnej poisťovne a 5 % na účet v DSS (ak má druhý pilier)

Dôchodkové fondy

Každá dôchodková správcovská spoločnosť má povinne (minimálne) jeden dlhopisový garantovaný dôchodkový fond a jeden akciový negarantovaný fond (akciový, zmiešaný, indexový)

Garantovaný fond

prostriedky sú investované konzervatívne, čo znižuje riziko, ale aj výnos

na konci sporenia po 10 rokoch by ste mali mať minimálne vloženú sumu

Negarantovaný fond

prostriedky sú investované aj rizikovejšie, čo zvyšuje potenciálny výnos, ale aj riziko

hodnota investície môže výrazne kolísať

peniaze z jedného fondu do druhého môžete presúvať kedykoľvek, bezplatne, a to v pobočke, online alebo prostredníctvom svojho finančného poradcu

Na výnose fondu záleží

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

- Ak mám vo fonde investovaných 100 € a fond má výnosnosť 25 %, znamená to, že som za tento príslušný rok zarobil 250 €. Pri výnosnosti 5 % by to bolo len 50 €. Ak by sme išli do veľkých detailov, tak je rozdiel medzi nasporenými prostriedkami a novými príspevkami. Pri nových príspevkoch by bolo potrebné zohľadniť, v ktorom mesiaci bol príspevok zaplatený a koľko mesiacov sa teda zhodnocoval. Pokiaľ má človek do dôchodku 20 a viac rokov, mal by mať všetky úspory v indexových fondoch, ktoré dlhodobo zarábajú najviac. Pri nevhodne zvolených fondoch sa môže človek ukrátiť na budúcom dôchodku o desiatky až stovky eur.

Rekordne často prestupujeme

Peter Višváder, hovorca Sociálnej poisťovne

- V minulom roku zmenilo správcovskú spoločnosť v II. dôchodkovom pilieri historicky najviac sporiteľov. Z údajov Sociálnej poisťovne vyplýva, že v roku 2019 vydala sporiteľom 39 893 akceptačných listov. Za vydanie akceptačného listu sporiteľ zaplatí 16 eur. V prípade, že do inej DSS ešte neprestúpil, resp. od posledného prestupu sporiteľa uplynul viac ako jeden rok, jeho vydanie je bezplatné. Akceptačný list vybavuje pobočka Sociálnej poisťovne na počkanie a sporiteľ ho následne odovzdá tej DSS, do ktorej sa rozhodol prestúpiť.