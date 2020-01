Godla s Jágrom ponížili Spartu: Favorit dostal debakel od nováčika

Famózny návrat! Jaromír Jágr (47), svetová a česká hokejová legenda, sa vrátil do zostavy Kladna po šiestich týždňoch absencie pre zranenie vo veľkom štýle.

Lídra českej ligy pražskú Spartu na jej ľade deklasovalo 8:4. Jágr strelil dva góly a na dva prihralJ. Veľkú zásluhu na senzačnom triumfe mal aj slovenský gólman Denis Godla, ktorý síce dostal štyri góly, ale zneškodnil 34 striel súpera!

Hokejisti Kladna vo skvelej 14-tisícovej atmosfére ešte v polovici zápasu prehrávali s lídrom českej ligy Spartou 2:4 v pražskej O2 aréne, ale v ďalšom priebehu sa im podaril famózny obrat. Nielenže strelili šesť gólov za sebou, ale vynikajúci slovenský gólman Denis Godla už nepustil za svoj chrbát ani jeden puk. Skvelými zákrokmi doslova vygumoval hráčov Sparty, ktorí doma nečakane schytali od 10. mužstva tabuľky debakel 4:8. „Je to super pocit zdolať Spartu. Dá sa povedať, že v tomto zápase nám to strelecky vyšlo, prvýkrát v sezóne sme takto gólovo explodovali,“ povedal pre Nový Čas Godla. "Víťazstvo je pre nás cenné, pretože bojujeme o play-off. Verím, že aj v ďalších dueloch sa nám bude dariť.“

Vo veľkom štýle sa do zostavy Kladna po šiestich týždňoch pauzy pre zdravotné problémy vrátil útočník a spolumajiteľ Jaromír Jágr. Česká legenda mala prsty v štyroch z ôsmich gólov, dva strelila a na dva aj prihrala. „Pôvodne som ešte nechcel nastúpiť, ale máme viacerých zranených hráčov, tak sme potrebovali doplniť súpisku. Nejako som napokon ten zápas prechodil,“ vyjadril sa s úsmevom pre hokej.cz Jágr a k zápasu dodal: „Celkovo to bol taký splašený zápas, hralo sa hore-dolu, ale som rád, že sme to zvládli. Tieto body sú pre nás veľmi cenné.“ Kladno je momentálne v tabuľke na 10. priečke a stále tak reálne bojuje o účasť v play-off