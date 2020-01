Nominácie na Oscary: Ktoré filmy, herci či herečky zabojujú o sošku?

Zverejnili prehľad nominácií v 92. ročníku udeľovania Oscarov. Pozrite sa, ktoré filmy či umelci sú horúcimi kandidátmi na zisk zlatej sošky. Udeľovanie cien sa bude konať 10. februára.

Najlepší film:

1917

Ír

Joker

Manželská história

Králiček Jojo

Vtedy v Hollywoode

Parazit

Le Mans '66

Malé ženy



Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Antonio Banderas - Bolesť a sláva

Adam Driver - Manželská história

Joaquin Phoenix - Joker

Jonathan Pryce - Dvaja pápeži

Leonardo DiCaprio - Vtedy v Hollywoode



Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Tom Hanks - Výnimočný priateľ

Anthony Hopkins - Dvaja pápeži

Al Pacino - Ír

Joe Pesci - Ír

Brad Pitt - Vtedy v Hollywoode



Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe:

Cynthia Erivo - Harriet

Scarlett Johansson - Manželská história

Saoirse Ronan - Malé ženy

Charlize Theron - Bombshell

Renée Zellweger - Judy



Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe:

Kathy Bates - Richard Jewell

Laura Dern - Manželská história

Margot Robbie - Bombshell

Scarlett Johansson - Králiček Jojo

Florence Pugh - Malé ženy



Réžia:

Džun-ho Pon - Parazit

Sam Mendes - 1917

Todd Phillips - Joker

Martin Scorsese - Ír

Quentin Tarantino - Vtedy v Hollywoode



Adaptovaný scenár:

Steven Zaillian - Ír

Taika Waititi - Králiček Jojo

Todd Phillips, Scott Silver - Joker

Greta Gerwig - Malé ženy

Anthony McCarten - Dvaja pápeži

