Zúfalí autodopravcovia sa rozhodli pre radikálny krok: Zablokujeme dôležité hraničné priechody!

Vodičov čaká blokáda, aká tu nebola od roku 1989. Štrajkujúci kamionisti neplánujú poľaviť a od nedele od 22.00 hodiny naplánovali po celom Slovensku začiatok generálneho štrajku. Hraničné priechody aj niektoré mestá sa tak pre nákladné vozidlá majú stať neprejazdné.

Autodopravcovia štrajkujú podľa ich vyhlásení už niekoľko dní aj preto, aby sme sa mali lepšie a za bezpečnejšie cesty. „Rozhodnutie trvá, štrajk vyhlásime o 22.00 hod. Stále však čakáme na ústretovosť vlády,“ prezradil v nedeľu dopoludnia člen predsedníctva Únie autodopravcov Juraj Smrečan a dodal, že štrajkujúci nie sú škodcovia a ani nemajú záujem škodiť. „Tento krok bol posledný po sérii rokovaní, a je to len logické vyvrcholenie. Písali sme všetkým vládnym činiteľom, a stačilo aby prišli, aspoň jeden jediný. Keby 7. januára niekto kompetentný prišiel a povedal - chlapi, nechajte to, poďte ku mne, budeme rokovať, tak by sme sa rozišli,“ pokračoval a zároveň dodal, že sa objavili správy o tom, že štrajk by mali potlačiť silou.

Vystupujú jednotne

Slovensko by sa tak stalo prvou z európskych krajín, kde by proti štrajkujúcim vodičom išli silou. „Náš štrajk je oproti iným krajinám veľmi mierumilovný a pokojný. Je nám to veľmi ľúto ak niekoho obmedzíme, ale nerobíme to iba pre seba. Je to posledný zúfalý pokus, ako sa domôcť svojich práv!“ uviedol Smrečan a dodal, že v nedeľu večer chcú zablokovať všetky hraničné priechody pre nákladnú dopravu. „Nebudeme brániť prechodu osobnej doprave a aj pri najmenšom náznaku mimoriadnej situácie vyžadujúcej si prejazd vozidiel záchranných zložiek cestu uvoľníme.

Každých 12 hodín umožníme aj prejazd nákladnej doprave,“ dodal Smrečan. Podporia ich aj v Trenčianskom okrese. „Sme tu 15 dopravcovia a 11 sa pridá,“ prezradil autodopravca Marián Lapšanský z Nového Mesta nad Váhom. „Blokovať sa bude Žilina, Ružomberok, Nové Mesto nad Váhom, Považská Bystrica a možno aj niektoré ďalšie mestá,“ uzavrel Lapšanský. Podporu majú na východe aj v Bratislave, kde ich dokonca podporia aj taxikári. „Na východe sa to týka Vyšného Komárnika smerom do Poľska, vo Vyšnom Nemeckom na Ukrajinu a do Maďarska v Milhosti,“ vymenoval miesta blokád farmár Patrik Magdoško.

Ján Majančík

Kamionista Ján Majančík (46) z Turne nad Bodvou: „Štrajk podporujem a čakám ešte na ďalšie inštrukcie. Na riešenie tejto situácie v autodoprave je najvyšší čas.“

Taxikár Tomáš (33) z Bratislavy: „Štát chce, aby sme využívali elektronické kasy, tým pádom sa nám, ktorí chodíme cez aplikácie, neoplatí jazdiť. Idem to podporiť, pretože je to strašné.“