Módna návrhárka Jana Jurčenko ukázala svoj bytík: Bývanie v Senci si vysnívala

Módna návrhárka Jana Jurčenko (46) má práce vyše hlavy.

Fotogaléria 8 fotiek v galérii

Napriek tomu si našla čas, aby nám ukázala svoj bytík, kde žije s priateľom a s jeho dcérou.

Jana je rodená Humenčanka, ale v Senci žije viac ako 15 rokov. „Najskôr som bývala v rôznych podnájmoch v Bratislave a potom som si povedala, načo platiť toľko peňazí, radšej budem mať niečo svoje,“ hovorí jedna z našich najlepších módnych návrhárok a pokračuje. „Vtedy bolo trendom sťahovať sa mimo hlavného mesta. Najskôr mi v realitke ukázali byty v Pezinku a v Šamoríne, vyhral to však nakoniec Senec.“

Slnečné jazerá miluje

Bývanie v mestečku, preslávenom Slnečnými jazerami bolo Janiným snom už od detstva. „Moja najlepšia kamarátka mi vtedy veľa rozprávala o krásnych jazerách v Senci. Bola to moja túžba raz v živote ich vidieť. Preto keď som prišla do Senca a ukázali mi ich, povedala som jednoznačne - tu zostanem bývať!“ Donedávna bývala sama, ale odkedy sa zamilovala, žije spolu s priateľom a s jeho dcérou. „Sme taká trojka, Janko, Jana, Janika,“ smeje sa. Trojizbový byt sa nachádza v centre mesta a má 65 m². „Som tu veľmi spokojná, veľa ľudí sa ma pýta, či sa nechcem presťahovať, lebo na cestách do Bratislavy a späť sú neustále kolóny. Svoju prácu si však viem prispôsobiť, viem kedy mám vyštartovať, aby som nestála v zápche. Senec je naozaj úžasný, najmä v lete je tu čo robiť.“

Miluje varenie

Byt si zariaďovala sama. „Samozrejme, že ma vtedy obmedzovali finančné prostriedky, ale všetko som si vymyslela a zariadila sama. Teraz to už vidím trošku inak, chcem urobiť nejaké zmeny, napríklad červenú stenu v obývačke chcem zmeniť na hnedú a veľmi ma láka použiť aj tapety v barokovom štýle.“

Ateliér, kde navrhuje šaty, má Jana v Bratislave, doma však nechýba menšia pracovňa. „Keď som bola single, určite som sa najčastejšie zašívala tam. Väčšinou v ňom upravujem a aranžujem krajku, či pracujem na rôznych detailoch, lebo s tým sa potrebujem vyhrať. Teraz to je detská izba Janiky. Jej aj Jankovi sa v mojom útulnom bytíku páči. Keď žili v Guatemale, kde Janko podnikal, boli zvyknutí na veľmi luxusný veľký dom a napriek tomu tam neboli šťastní,“ vysvetľuje Jana, ktorá trávi najviac času v kuchyni, pretože miluje varenie. „Varím odmalička, otec bol vynikajúci kuchár, tak ma všetko naučil, vraj som dobrá kuchárka. Zapisovala som si prácne ocinove recepty, tak veľa čerpám aj z nich.“ Priateľovi však spraví najväčšiu radosť krupicovou kašou. „Vymýšľam kadečo a snažíme sa jesť zdravo, takže experimentujem a zatiaľ im chutí.“

Pôjdu do nového

Módna návrhárka je veľkou zberateľkou mušlí, ktoré má naaranžované v celom byte. „Prvýkrát, keď som bola pri mori, som si priniesla domov mušľu a robím to tak vždy, pokiaľ je to, samozrejme, dovolené. Jednu nádhernú mi priniesol bratranec z Peru, keď tam robil lekára.“ Keď žil Janin priateľ v Guatemale, kde za ním chodila, mušľu jej odtiaľ zobrať zakázal. „Domorodci totiž tvrdia, že čo je od mora, má zostať v mori. Verí v tieto povery, preto to nedovolil,“ hovorí. Z Guatemaly si priniesla sošku čierneho Ježiša aj veľký ruženec, napriek tomu, že vyrastala v ateistickej rodine. „Môj otec ma vždy viedol k tomu, že aj Biblia je súčasťou histórie a prešiel so mnou Starý aj Nový zákon.

Na základe rodinných udalostí, keď mal niekto zdravotné problémy, som sa začala utiekať k Bohu a sľúbila som mu, že ak sa uzdraví, dám sa pokrstiť. Zabudla som na to, ale keď sa choroba vrátila, tak som poctivo chodila na náboženstvo a dala som sa pokrstiť.“ Byt, v ktorom Jana žije už 15 rokov, však čoskoro opustí. „Pomaly sa nám stavia nový, väčší bytík bližšie k jazerám, takže dúfame, že ďalšie Vianoce už strávime tam. Tento dám určite do prenájmu. Rátame s tým, že tu budeme bývať ešte necelý rok, tak by som rada čo-to pomenila, skúsim sa s tým trochu vyhrať. Napríklad som vždy túžila po záclonách a 15 rokov som sa k nim nedokopala,“ smeje sa a dodáva. „Nový si zariadim určite úplne inak. Bude modernejší a mám predstavu, že bude kombináciou hnedej, striebornej a smotanovej farby. Už sa neviem dočkať.“