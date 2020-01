Fanúšikovia sa už nevedia dočkať: Lobotku už vidia v drese Neapola

Už sa nevedia dočkať! Talianski fanúšikovia SSC Neapol netrpezlivo očakávajú, kedy už futbalista Stanislav Lobotka (25) oficiálne podpíše zmluvu s ich klubom. Dlhé chvíle si krátia napríklad kreatívnymi montážami, kde slovenského reprezentanta navliekli do dresu Neapola.

Lobotka už v sobotu dorazil do Ríma, kde sa podrobil lekárskym testom pred prestupom z Celty Vigo do nového pôsobiska. Ešte predtým sa stihol vyfotiť s niekoľkými priaznivcami Neapola. Kreatívny stredopoliar by mal podpísať zmluvu na päť rokov s ročným platom 1,8 milióna eur. SSC Neapol uspel s ponukou na prestup vo výške 20 miliónov eur, ktorá môže vďaka bonusom narásť o ďalšie štyri milióny.

Lobotka prestúpil do Viga v roku 2017 za 4 milióny eur z dánskeho FC Nordsjaelland, ten by mal teraz dostať 20 percent z prestupovej sumy. Podarilo sa mu etablovať sa v základnej zostave, v Španielsku odohral celkovo 90 zápasov bez streleckého zápisu. V prebiehajúcej sezóne nastúpil v 17 ligových dueloch. Lobotku odporučil do Neapola bývalý kapitán „Partenopei“ Marek Hamšík.